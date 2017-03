Scoala romaneasca pregateste putini tineri pentru locurile de munca disponibile in domeniul ospitalitatii, iar acestora le pune la dispozitii informatii depasite, care nu le sunt de folos in viitoarele lor locuri de munca. Cristian Cristea, trainer in cadrul grupului City Grill, vorbeste intr-un interviu acordat wall-street.ro despre lacunele sistemului educational de profil.

"Cand vorbim de sistemul de pregatire al elevilor sunt mai multi factori care trebuie luati in calcul. Primul este curriculum din scoli, care este unul invechit, comparativ cu nevoile industriei. Apoi vorbim despre nivelul de pregatire al profesorilor, dascali care nu s-au mai adaptat cerintelor actuale ale pietei si, mai mult, care au scazut nivelul cerintelor pe care le au de la elevi, pentru a pastra constant numarul acestora, astfel incat ei, la randul lor, sa isi poata pastra catedra", a explicat Cristian Cristea, trainer City Grill.

In prezent, pe ospatari ii invata in scoli sa ia comanda pe carnetel, in contextul in care, avand in vedere era tehnologizarii, din ce in ce mai multe restaurante folosesc tot felul de device-uri, in care este foarte usor sa iei comanda si sa se transmita direct la bucatarie si la bar. Daca copilul ala are abilitati, dar nu invata cum sa ia o comanda, noi, angajatorii, pierdem timp sa il invatam

Scoala nu ii invata cum sa comunice cu clientii

Cristea vorbeste si despre lipsa notiunilor de comunicare dintre materiile predate in scolile de profil.

"Nu vad in curriculumul pentru clasele de ospatari un modul de comunicare, de tipologie a clientului. Pentru ca in ospitalitate trebuie sa te porti cu clientii in functie de tipologia lor. Eu le spun angajatilor companiei la cursurile de vanzari ca in 99% dintre cazuri daca ei zambesc clientului inainte de a-i spune «buna ziua si bine ati venit in restaurant», acesta le va intoarce zambetul", a reliefat Cristea.

Partea cu zambetul este foarte bine implementata in locatiile mici, dezvoltate ca afaceri de familie, care merg din generatie in generatie si au mostenit acest lucru. Ei stiu ca fiecare client trebuie sa se simta bine

Si utilarea precara a laboratoarelor din scoli face ca pregatirea practica a tinerilor sa cada aproape in totalitate in sarcina angajatorilor.

"Cand vine vorba despre dotarea laboratoarelor, un exemplu simplu care scoate in evidenta resursele invechite este pregatirea fripturii. In scoli, friptura este pregatita in cuptorul de aragaz, ori exista, in prezent, in restaurante cuptoare super-performante, langa care nu trebuie sa stai, cuptoare care piuie cand preparatele sunt gata, ceea ce iti permit tie, ca bucatar, ca intre timp sa poti face alte treburi", a explicat Cristian Cristea.

In acest context, angajatorul aloca circa doua saptamani dupa angajare pregatirii teoretice a tinerilor, dupa care alte trei luni noul angajat sta "in umbra" unui coleg experimentat.

O alta dificultate cu care se confrunta angajatorii din domeniul HoReCa, care raman cu o multime de locuri de munca neocupate, este perceptia parintilor, care nu isi mai doresc pentru copii lor o cariera in aceasta industrie.

"Isi doresc ca tinerii sa devina medici, ingineri, nu ospatari. Asa ca ei si tinerii privesc meseria de ospatar doar ca pe una intermediara", a explicat Cristea.

Astifel, potrivit acestuia, tinerii sunt si instabili la locul de munca, iar pana la circa 25 de ani isi schimba 2-3 locuri de munca.

"Tinerii, din ce am vazut eu, pana la 25 de ani, stau in medie 1,5-2 ani la un loc de munca, dorind in aceasta perioada sa experimenteze, si schimba 2-3 joburi, urmand ca dupa 26 de ani sa il aleaga pe cel mai bun. Atunci ei primesc si mai multe responsabilitati si devin mai stabili", a precizat Cristian Cristea, City Grill.

Grupul City Grill este una dintre cele mai mari companii din industria ospitalitatii din Romania si angajeaza in perioada urmatoare 400 de persoane pentru posturile de ospatar, picol, barman, bucatar sau hostess in toate locatiile din portofoliu si in alte trei restaurante pe care le va inaugura in Bucuresti si provincie. Locurile de munca sunt deschise pentru persoanele care au cel putin diploma de absolvire a liceului, atat necalificati, cat si cu experienta, din Bucuresti si zonele limitrofe.

Compania detine in portofoliu sapte branduri – restaurantele City Grill, Trattoria Buongiorno, Hanu’ Berarilor, Caru’ cu Bere, Pescarus, Hanu’ lui Manuc si Cafenelele City Cafe si 17 locatii. Grupul City Grill a fost fondat in anul 2004 de catre omul de afaceri Dragos Petrescu.