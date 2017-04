Noua generatie de angajati este caracterizata ca fiind deschisa la nou, ceea ce, de multe ori, se traduce in dorinta de a schimba repede un job. Chiar si asa, angajatorii nu trebuie sa se dea batuti. Programele de dezvoltare, un plan de cariera si un mediu placut au adesea succes in retentia acestora in companie, considera Felix Toma, seful companiei de recrutare GiGroup.

Felix Toma a vorbi despre sansele mari ale tinerilor de a avansa repede la locul de munca si de a-si creste salariile, care initial sunt la un nivel redus, subliniind insa ca tinerilor le lipseste rabdarea de a sta doua sau trei luni la munca.

"Sunt o serie de domenii in care in 2017 se poate angaja fiecare tanar, chiar daca are experienta sau vreo calificare, chiar daca nu. Avem joburi disponibile in domenii precum call-center, industria automotive, manufactura sau retail, HoReca si FMCG. In toate acestea salariile de inceput nu sunt mari, chiar daca depasesc salariul minim, insa in cateva luni ei pot avansa si isi pot creste castigurile", a explicat Felix Toma, country manager pentru Romania si Bulgaria in cadrul GiGroup.

Cum retii tinerii in companii

