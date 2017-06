Anul 2017 este cel mai bun pe piata HR din ultimii 10 ani, din perspectiva volumelor de recrutare, a solicitarilor venite din partea companiilor si a pozitiilor inchise. Potrivit datelor Adecco Professional Placement, se inregistreaza o crestere de peste 40% fata de aceeasi perioada a anului trecut, insa in continuare angajatorii se confrunta cu deficitul de angajati, in toate domeniile.

Astfel, potrivit datelor cele mai mari companii de recrutare din Romania, Adecco, cresterea generalizata a pietei muncii, cu mult peste cresterea Produsului Intern Brut (ea insasi remarcabila) este sustinuta de dezvoltarea rapida a economiei globale si a celei nationale, la care se adauga competentele nationale pe care angajatii din Romania le pun la dispozitia investitorilor globali. Astfel, cererea de candidati vine din partea noilor jucatori globali care intra pe piata, dar si a celor deja stabiliti, indiferent de marimea lor.

”Multe afaceri noi migreaza spre Romania, marile companii multinationale localizate aici isi dezvolta businessul existent. Deficitul in zona de IT, la toate nivelurile, a trecut de 35% fata de cerere, iar facultatile nu reusesc sa livreze suficienti candidati cu competentele relevante. In zona de Finance, pe procese de tranzitie, se simte o lipsa relativa de candidati cu experienta - in orice moment sunt aproximativ 1.200 de pozitii deschise, noi sau de inlocuire. In sales/suport a crescut cererea candidatilor cunoscatori a minim 2-3 limbi straine”, a declarat Marga Radu, professional & permanent placement director, Adecco Romania.

Ce meserii sunt cerute datorita dezvoltarii retelelor social media

Tehnologia si modelul de business bazat pe rationalizarea costurilor impinge companiile internationale catre digitalizarea totala. Aceasta tranzitie solicita specialisti in domeniul analizei datelor, produse IT, social media. Pozitii ca master data product, social media specialist au devenit astfel extrem de cerute fata de anii trecuti.

Angajatorii fac eforturi pentru a pastra si a atrage candidatii valorosi, care pot contribui rapid la dezvoltarea produselor/serviciilor lor. De exemplu, in domeniul IT, exista o crestere a salariilor de aprox 10% fata de anul precedent, potrivit Adecco, dar companiile din domeniu pun tot mai mult accentul pe proiectele/tehnologiile in care ii implica pe angajati si pe programul si conditiile de lucru.

”Multi clienti ne spun ca avem salarii aproape egale de cele din vestul Europei in domeniul IT, iar daca cresterea va continua, pot reconsidera investitiile in Romania. Totusi interesul pentru Romania si competentele locale este in crestere, lunar ne intalnim cu investitori noi”, a mai explicat Marga Radu.

Adecco estimeaza ca piata de recrutare va creste in continuare, iar serviciile devin mai complexe, se pune accentul pe solutii personalizate, cu focus pe calitate.

Sursa foto: baranq, Shutterstock