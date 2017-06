Astfel, pe piata sunt disponibile evaluari prin care, in mai putin de o ora, poti sa afli, printre altele, daca un candidat are capacitatea de a-si face jobul bine, daca se poate adapta in companie sau daca este un tip sociabil si cu o energie debordanta.

"Testarea stilului de gandire, trasaturilor comportamentale si intereselor ocupationale sunt necesare, nu neaparat populare. Cu o astfel de testare, ca filtru de selectie, poti sa faci o predictie foarte buna in ceea ce priveste performanta viitoare a noului angajat", a declarat Marius Barbu, national director la Profiles International si managing director in cadrul Global Test Consultants, companie de servicii in domeniul resurselor umane, specializata in zona de testare/psihometrie si evaluare comportamentala.

