Centrul de servicii al Societe Generale din Bucuresti, ajuns la un numar de 1.000 de angajati, intentioneaza sa isi creasca echipa cu inca 100 de persoane pana la final de an. Angajatorul cauta specialisti pentru toate segmentele pe care le acopera, de la servicii financiare si IT la resurse umane si back office.

Societe Generale European Business Services, centrul care ofera servicii in domenii precum finante, achizitii, resurse umane, KYC (Know Your Customers) si servicii de IT pentru grupul francez Societe Generale, a ajuns la pragul de 1.000 de angajati, la sase ani de la lansare.

"Recrutam pe toate segmentele pe care activam. De la inceputul anului am recurtat in jur de 150-200 de persoane si vom mai creste numarul angajatilor cu pana la 10% pana la final de an", a declarat Philippe Garcet, CEO Societe Generale European Business Services.

Potrivit reprezentantilor companiei, tara noastra prezinta interes pentru angajatorul strain atat datorita aptitudinilor pe care le au candidatii, cat si datorita asemanarile culturale cu Franta, dar si pe fondul nivelului salarial scazut din Romania.

"Nivelul salariilor din Romania a fost important in alegerea acestei tari pentru deschiderea centrului, insa nu cel mai important. Avem un centru si in India, iar acolo sunt mult mai mici. Desigur, pentru grup sunt importante salariile, insa in fata acestuia, a contant proximitatea de BRD, talentele de aici si apropierea de cultura franceza", a precizat Françoise Mercadal-Delasalles, director de resurse umane si inovatie a grupului Societe. Generale.

"Recrutarea este o provocare"

Françoise Mercadal-Delasalles a precizat ca recrutarea talentelor nu este usoara in Romania, asa cum nu este nici in celelalte tari in care grupul activeaza, in contextul "luptei" pe care o dau organizatiile pentru talente.

"La nivel global pentru grup recrutarea este o provocare si nu este usor sa iesi in evidenta, ca angajator, avand in vedere ca organizatiile se lupta pentru aceiasi specialisti. Ceea ce facem noi este sa lucram la valorile grupului, de importanta pentru tinerele generatii, si sa fim o organizatie care are grija de angajatii sai. Modul in care ii tratam pe oameni in fiecare zi, modul in care ii conducem, ii respectam speram sa faca diferenta", a adaugat director de resurse umane si inovatie a grupului Societe.

Societe Generale European Business Services a fost fondata in 2011 si a inregistrat o crestere medie de 50% de la an la an, adaugand noi servicii in portofoliu si marind constant numarul de angajati. Astfel, de la un centru specializat in domeniul financiar, compania ofera acum o gama extinsa de servicii financiare, de resurse umane, IT sau Back Office si deserveste peste 35 de tari, in opt limbi.

In cadrul liniilor de business ale Societe Generale European Business Services, serviciile pentru procese organizationale reprezinta 70% din activitate, in timp ce 30% sunt reprezentate de serviciile de suport si dezvoltare IT. Planurile de dezvoltare ale Societe Generale European Business Services vizeaza cresterea ponderii serviciilor de IT in viitor.

Din cei 1.000 de angajati ai centrului, 35% sunt responsabili de zona de servicii financiare, 20% de serviciile de HR si servicii partajate, in timp ce mai mult de 30% sunt specializati in servicii de IT.

