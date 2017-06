Daca iti place sa faci cafea, poti castiga pana la 2.200 lei lunar, in afara de bacsis. Tot ce trebuie sa faci este sa fii spontan, sa glumesti din cand in cand si sa ai cei 7 ani de acasa, spune Radu Savopol, fondatorul cafenelelor 5 To Go.

5 To Go, fondat in 2015, a devenit cel mai mare lant de cafenele din Romania, cu peste 36 de unitati in marile orase din tara, din care peste 30 in regim de franciza. Cafenele se diferentiaza pe piata prin pretul fix de 5 lei pentru orice produs din meniu.

In fiecare unitate lucreaza intre 1 si 3 angajati, in functie de marimea cafenelei. In total, in cafenele din lant lucreaza 88 de oameni, dar despre care fondatorul spune ca sunt greu de gasit si prefera sa ii formeze decat sa angajeze cu experienta.

"Preferam sa luam oameni si sa-i invatam pentru ca sunt mult mai deschisi la a invata. Avem nevoie de oameni care sa fie placuti, sa stie sa vorbeasca, sa fie respectuosi. Cafea ii invatam sa faca, dar sa fie respectuosi si sa aiba 7 ani de acasa mai greu gasim", spune Radu Savopol.

Potrivit lui, in general aplica persoane intre 20 si 40 ani si nu sunt necesare studiile superioare, "doar sa aiba prezenta si sa aiba cuvintele la el, sa stie sa faca o gluma, sa fie spontan. Avem si angajati care stau 2 ani de zile… locatiile cele mai bune sunt cu angajatii cei mai longevivi. Este ideal sa ai aceiasi angajati pentru ca daca un om vine zilnic vor stii ca aceluia ii place cu caramel si ii face cu caramel", spune antreprenorul.

Angajatii sunt platiti cu salariul minim pe economie (n.r.: 1.450 lei brut), plus bonuri de masa, decontare de transport si bonusuri. Astfel, ei ajung la un venit lunar intre 1.700 lei si 2.200 lei plus bacsis, spune Radu Savopol. "Chiar daca este pret fix, clientii lasa 1 leu, 2 lei. Ideea sa sa-l stimulez sa vanda, sa-l faca pe omul care intra sa cumpere o cafea si inca ceva si inca ceva", incheie antreprenorul.

Radu Savopol primeste des cereri pentru franciza, ceea ce inseamna automat crearea de noi locuri de munca. De altfel, el sustine ca mai pot fi deschise 100 de unitati 5 To Go la nivel de tara, din care 30 de unitati in Bucuresti.

Radu Savopol spune ca intreg grupul a incheiat 2016 cu o cifra de afaceri de 1,2 milioane euro si estimeaza ca in acest a va ajunge la 2 milioane euro.