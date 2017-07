Odata cu dezvoltarea tehnologica, piata muncii e tot mai dinamica. Formele de lucru clasice, precum desfasurarea activitatii la un singur angajator sau programul de opt ore, pierd teren in fata freelancingului. Desi inca la inceput, angajarea pe proiecte punctuale si perioade fixe este un trend din ce in ce mai intalnit si in Romania, potrivit Revista CARIERE .

Angajatii sunt tentati sa devina freelanceri, pentru ca activitatea independenta nu ii tine legati zilnic de acelasi birou, in timp ce companiile au descoperit ca externalizarea anumitor servicii este convenabila atat financiar, cat si din punctul de vedere al eficientei. In Romania anului 2015, existau aproximativ 400.000 de freelanceri, cu 12,5% mai multi decat in 2010. Cu alte cuvinte, aproximativ unul din zece romani obtinea venituri din contracte independente, iar procentul este in continua crestere.

