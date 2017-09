Liderii nu pot "dirija orchestra" intr-un vid, ci se bazeaza pe ceilalti oameni din jur in cel putin trei moduri. Si anume:

Liderii indruma, nu executa. Drept urmare, ei se bazeaza pe faptul ca ceilalti au grija de implementare. Liderii nu pot fi peste tot. Drept urmare, ei se bazeaza pe faptul ca ceilalti le vor furniza informatii. Liderii "nu stiu care sunt lucrurile pe care nu le stiu". Drept urmare, ei se bazeaza pe faptul ca sustinatorii lor loiali le vor oferi feedback-ul de care au nevoie.

Cum ii recunoastem pe liderii cu caracteristici VUCA? In mod tipic, termenul de valabilitate al deciziilor lor este foarte scurt: ei pot spune "alb" intr-o zi, "gri" in urmatoarea, iar "negru" in cealalta zi.

Sursa foto: PhotoMediaGroup / Shutterstock