La Conferinta „Demne. Puternice. Impreuna” am vorbit despre forta interioara a femeilor care au curajul sa iasa din situatia de victima. In cazul de fata, victimele violentei domestice. E necesar sa incurajam oamenii sa lupte impotriva nedreptatilor cu care se intalnesc in viata de zi cu zi. Sa nu mai accepte verdictul „nu se mai poate face nimic!”, conform Revistei CARIERE.