Antreprenor vizionar, excentric si lista poate continua atunci cand vorbim despre Elon Musk, omul ale carui aparitii si declaratii nasc mereu controverse din cauza modului futuristic de a vedea lucrurile si a proiectelor ambitioase pe care le are in derulare.

Elon Musk intra cu usurinta in categoria celor care "vor sa schimbe lumea", avand in vedere planurile sale de colonizare a planetei Marte, a calatoriilor dintre doua locatii de pe Pamant prin intermediul rachetelor si a altor proiecte pe care le-a pus in derulare. Va prezentam mai jos 5 previziuni facute de acesta, previziuni la care munca sa va contribui.

1. Rachete reutilizabile care vor transporta oameni in spatiu

Potentialul acestor rachete a fost deja demonstrat de catre Elon Musk, care a reusit o premiera in istoria zborurilor spatiale dupa ce a trimis pe orbita o racheta cu 11 sateliti si a reusit sa o recupereze, racheta aterizand controlat. Acest lucru demonstreaza ca rachetele pot fi reutilizate, reducand simtitor costurile misiunilor spatiale, conform Entrepreneur.com.

2. Tesla va depasi valoarea de piata de 700 de miliarde de dolari

Elon Musk a declarat in 2015 ca peste 10 ani, Tesla va ajunge sa valoreze peste 700 de miliarde de dolari. La doi ani de la aceasta declaratie, mai exact pe 15 octombrie, Tesla Motors a concediat recent sute de angajati dupa evaluarile de performanta, care au loc anual.

Reprezentantii gigantului american au declarat ca acest concedieri nu reprezinta ceva iesit din comun, chiar daca au loc intr-o perioada in care Tsla incearca sa isi creasca productia de serie a automobilului Model 3 Sedan.

Compania se afla in perioada cu cea mai mare expansiune din istoria sa, dupa ce a preluat anul trecut producatorul de panouri solare SolarCity, intr-o tranzactie de circa 2,6 miliarde de dolari. De asemenea, Tesla a fabricat circa 25.000 de vehicule in trimestrul al treilea, dar numai 260 dintre acestea au fost model 3s, sub numarul preconizat de 1.500 de unitati, pe fondul unor blocaje neasteptate in sistemul de productie.

Elon Musk, a impus obiective agresive pentru extinderea fabricii sale din Fremont, California, care prevede cresterea volumului anual de productie de la 100.000 de vehicule la 500.000 de unitati.

3. Viitorul este al masinilor electrice

Elon Musk a declarat recent ca, in urmatorii 10 ani, mai mult de jumatate dintre masinile noi americane vor fi complet electrice, dar si autonome. Acesta a declarat ca aspectele care tin de buna functionare a masinilor autonome au fost rezolvate, legislatia fiind singurul lucru care ii sta in calea "implinirii acestui vis".

4. Inteligenta artificiala va pune stapanire pe piata muncii in 2040

CEO-ul Tesla este de parere ca pana in 2040 majoritatea task-urilor de astazi vor fi realizate prin intermediul inteligentei artificiale, preluand astfel o cantitate imensa din sarcinile pe care oamenii le au in activitatea de zi cu zi.

5. Oamenii vor locui pe Marte

Antreprenorul este de parere ca, pana in 2025, oamenii vor fi capabili sa paseasca pe Marte. In viziunea sa, calatoria, a carei distanta este de 33,9 milioane de mile, va dura in jur de un an. De asemenea, viziunea sa merge mult mai departe, declarand ca in 2040 planeta rosie va fi colonizata de catre oameni, ca mai apoi, in 2060, populatia sa fie de 1 milion de locuitori.

