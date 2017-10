Antreprenor vizionar, excentric si lista poate continua atunci cand vorbim despre Elon Musk, omul ale carui aparitii si declaratii nasc mereu controverse din cauza modului futuristic de a vedea lucrurile si a proiectelor ambitioase pe care le are in derulare.

Elon Musk intra cu usurinta in categoria celor care "vor sa schimbe lumea", avand in vedere planurile sale de colonizare a planetei Marte, a calatoriilor dintre doua locatii de pe Pamant prin intermediul rachetelor si a altor proiecte pe care le-a pus in derulare. Va prezentam mai jos 5 previziuni facute de acesta, previziuni la care munca sa va contribui.

1. Rachete reutilizabile care vor transporta oameni in spatiu

Potentialul acestor rachete a fost deja...