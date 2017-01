Affidea a investit in ultimul an 5 milioane de euro in echipamente GE de diagnosticare radiologica din Romania. In urma acestei investitii, Centrul Affidea Fundeni va gazdui echipe medicale din Europa, care vor veni aici pentru a studia practici privind utilizarea tehnologiilor GE Healthcare pentru diagnosticarea precoce si monitorizarea pacientilor oncologici.

Conform Organizatiei Mondiale a Sanatatii, in Romania sunt diagnosticate anual 75.000 de noi cazuri oncologice si se preconizeaza o crestere semnificativa a numarului acestora in urmatorii 20 de ani. Imagistica medicala are un rol esential in evolutia terapeutica a pacientilor care sufera de o afectiune oncologica.

Peste 170.000 de pacienti vin anual la Centrul de Excelenta in Oncologie Affidea Fundeni pentru diagnosticarea sau monitorizarea tratamentului, 80% dintre ei fiind pacienti oncologici.

„Romania este o piata inca in crestere, iar nevoia de servicii medicale oncologice este in continuare foarte ridicata. Investitia de 5 milioane euro in Centrul Affidea Fundeni confirma angajamentul nostru de a oferi pacientilor romani servicii medicale si acces la tehnologii medicale", a subliniat Dimitris Moulavasilis, CEO Affidea Group.

Centrul Affidea Fundeni devine Centru de Excelenta in Oncologie si Centru de Referinta in Europa al GE Healthcare dupa ce in ultimul an Affidea Romania si-a reinnoit tehnologiile medicale detinute in acest centru, aducand echipamente GE pentru imagistica oncologica: Discovery™ IQ PET/CT, Optima™ 640 SPECT/CT, Optima 660 CT cu 64 sectiuni, Optima MR450w cu tunel de 70 cm si valoare clinica sporita, tehnologie de mamografie spectrala cu substanta de contrast si mamografie digitala cu tomosinteza, o tehnologie de imagistica mamara tridimensionala care furnizeaza imagini cu rezolutie mare la doze de iradiere mai reduse.