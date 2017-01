Reteaua de farmacii Help Net estimeaza pentru anul 2017 o cifra de afaceri de 123 de milioane de euro. Directorul general al retelei Help Net, Isabelle Iacob, a declarat pentru wall-street.ro ca va continua strategia de consolidare pe piata de retail prin investitii de peste 10,6 milioane de euro si va deschide 20 de unitati noi anul acesta.

Reteaua de farmacii Help Net a avut o cifra de afaceri pentru anul 2016 de 114 milioane de euro si estimeaza pentru anul 2017 o cifra de afaceri de 123 de milioane de euro. Echipa Help Net are in jur de 1.500 angajati si un numar de 203 unitati, continuand sa se extinda pe plan national si in 2017. Compania isi va continua strategia de consolidare pe piata de retail prin investitii de peste 10,6 milioane de euro ce vor fi utilizate pentru dezvoltarea retelei de farmacii.

"Investim in perfectionarea continua a farmacistilor nostri iar in anul 2017 planul companiei Help Net este a deschide alte 20 de unitati noi", a precizat Isabelle Iacob, director general Help Net.

Pornind ca proiect de absolvire a unui program de Executive MBA al lui Isabelle Iacob, farmaciile Help Net au fost infiintate in 1998, cu prima unitate deschisa la Timisoara, fiind urmate apoi de lansarea companiei Beautik, impreuna cele doua depasind o cifra de afaceri de 120 milioane de euro.

Reteaua de farmacii ofera peste 35.000 de produse. Si-a mentinut un grad rapid de crestere datorita expansiunii, a ascensiunii brandului, investitiei in resursele umane si unei dezvoltari a portofoliului de produse. Compania s-a autofinantat pentru ca a avut un flux numerar pozitiv si o rentabilitate a investitiilor ce a permis o crestere a business-ului.