MedLife, liderul pietei de servicii medicale private din Romania, isi extinde prezenta in Brasov si anunta deschiderea unei noi hyperclinici si a unui nou laborator. Spitalul MedLife Brasov se extinde cu 18 paturi, in regim de spitalizare de zi, unitatea functionand in prezent cu un total de 82 de paturi si 3 sali de operatie.