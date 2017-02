Producatorul roman de dermatocosmetice Ivatherm, cu afaceri de 2,4 milioane euro la nivelul anului trecut, va incepe sa livreze anul acesta in Arabia Saudita, facand pasi fermi si in directia Asiei. Pana la finalului lui 2017 exporturile vor reprezenta 30% din business-ul fondat de Rucsandra Hurezeanu, a detaliat aceasta in cadrul emisiunii Profesionistii in Retail.

“2016 a fost un an foarte bun, am crescut cu 19% pe piata interna, pietele externe nu sunt inca stabile, pe unele am crescut, pe altele am crescut mai putin, din cauza asta ne este greu sa facem predictii si bugete si le facem intotdeauna pesimist ca sa nu avem surprize. Ne bazam intotdeauna pe contractele deja semnate”, a precizat Rucsandra Hurezeanu.

In prezent, produsele Ivatherm ajung pe piete precum Serbia, Macedonia, Muntenegru, Turcia, Republica Moldova, China, Indonezia, Filipine.

“Cea mai mare piata pentru noi este China, unde vindem de doi ani. Suntem in negocieri cu Cambodgia si Filipine. Mai vindem in Iordania, Egipt. Incepem anul acesta in Arabia Saudita si demaram inregistrarile in Iran”, a mai spus Hurezeanu.

Pana la finalul anului, fondatoarea Ivatherm isi propune ca ponderea exporturilor in total business sa atinga 30%.

“2016 a fost un an in care am deschis foarte multe piete noi sau am negociat contracte, este un process destul de lung care dureaza intre 6 luni si un an. Putem avea si surprize: partenerii nostri din Turcia ne-au vizitat intr-o duminica si la sfarsitul zilei aveam toata negocierea incheiata si intr-o saptamana incepeam livrarile. Destul de complicat cu tarile din Orientul Mijlociu, cu Iranul a durat cel mai mult, am invatat ca o lipsa de raspuns nu inseamna un <<nu>>, se misca incet”, explica Rucsandra Hurezeanu.