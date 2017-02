Magazinul din Park Lake este primul din Bucuresti care a deschis sectiunea de articole vestimentare destinate segmentului masculin, in total in tara existand cinci astfel de magazine: City Park Constanta, Promenada Mall Braila, Atrium Mall Arad si Timisoara Shopping City.

In ceea ce priveste alegerea centrului comercial Park Lake ca principala optiune pentru magazinul destinat barbatilor, reprezentantii Inditex Romania au declarat: “Colectia Stradivarius Man este disponibila in prezent in magazinele Stradivarius care prezinta cel mai recent concept de magazin al brandului, fiind magazine nou deschise sau care au trecut printr-un proces de renovare, in 2016”.

Acestia au adaugat ca exista planuri de extindere a acestei sectiuni si in alte magazine din tara, insa nu au precizat care vor fi urmatoarele locatii pentru Stradivarius Man. In schimb, colectiile destinate segmentului masculin sunt disponibile si in magazinul online.