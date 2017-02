O alta solicitare vizeaza cresterea tarifului decontat pentru serviciile medicale oferite, pentru a acoperi atat cresterea de salarii din mediul public, cat si diferenta mare intre valoarea reala si cea decontata in prezent.

"Pentru unitatile sanitare private cu paturi, contributia personala a asiguratilor trebuie sa fie stabilita la nivel de unitate, serviciile fiind acordate la cererea acestora si pe baza consimtamantului in scris, prealabil. Plafonarea contravalorii serviciilor hoteliere cu grad ridicat de confort, asociate serviciilor medicale, corelata cu nivelul coplatii serviciilor medicale stipulata si cu imposibilitatea incasarii oricarei forme de contributie personala de la asigurat, pune unitatile private in imposibilitatea de a oferi pacientilor asigurati servicii medicale moderne, mai scumpe, cum ar fi chirurgie minim invaziva, ale caror costuri nu pot fi acoperite de tariful decontat", a precizat Cristian Hotoboc, presedinte PALMED si al Aliantei pentru Sanatate din Romania.

Cresterea salariilor din sistemul public, masura care nu se regaseste in calculatia de cost a serviciilor medicale oferite de unitatile publice, dar care s-a repercutat automat prin presiune si crestere de salarii si in mediul privat, determina o propunere de corectie a pretului platit de CNAS, mai ales pentru procedurile chirurgicale. Cresterea propusa este, in medie, de 20%.

"Tarifele la care sunt decontate serviciile medicale de catre CNAS, fiind sub costul real, determina furnizorii privati sa faca incasari suplimentare, pentru a acoperi valoarea reala a acestora. Nu este vorba despre o <<contributie personala>> in adevaratul sens al cuvantului, ci despre servicii conexe, cum sunt cele de cazare, ori analize suplimentare", a adaugat Cristian Hotoboc.

In acest context, PALMED solicita modificarea Contractului-cadru pentru rezolvarea problemelor amintite, care au fost discutate in timpul dezbaterilor organizate de CNAS.