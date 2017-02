Secom, companie romaneasca specializata in importul, distributia si comercializarea de produse naturale pentru sanatate si frumusete, a finalizat anul trecut cu o cifra de afaceri de 16,3 milioane de euro, in crestere cu 33% fata de 2015, iar pentru anul acesta estimeaza un avans de 26%.

Valoarea totala a investitiilor derulate de Secom in 2016 a fost de aproximativ 2 milioane de euro, resurse directionate in extinderea retelei de retail si a sediului administrativ, campanii de informare si comunicare, dezvoltarea infrastructurii IT si a unui program structurat de training-uri pentru angajati.

Reteaua de magazine Secom a ajuns la 10 unitati la finalul anului 2016, ca urmare a inaugurarii magazinelor din Timisoara (aprilie 2016) si din Sibiu (octombrie 2016), investitia in acestea fiind de aproximativ 75.000 de euro. De asemenea, Secom si-a dezvoltat componenta de e-commerce prin integrarea pe www.secom.ro a unui magazin online.

"Pentru 2017 ne propunem o crestere a cifrei de afaceri cu 26%, urmand sa majoram si bugetul de investitii”, a mentionat Lucia Costea, managing partner Secom.

Anul acesta compania isi propune sa-si mentina pozitia de lider de autoritate in solutii de medicina integrativa prin extinderea portofoliului cu noi formule de suplimente alimentare si extinderea pe segmentul de cosmetice naturale, prin introducerea unui nou producator din Statele Unite ale Americii in portofoliu.

Compania vizeaza sa-si extinda reteaua de magazine cu inca trei locatii, prima inaugurare din acest an fiind realizata la Pitesti, la inceputul lunii februarie.