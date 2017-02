Asociatia Berarii Romaniei si-a desemnat in luna ianuarie o noua conducere, in functia de presedinte fiind ales Shachar Shaine, presedintele companiei United Romanian Breweries Bereprod (URBB), iar pentru functia de director general fiind numita Julia Leferman.

Shachar Shaine preia functia de presedinte al Asociatiei de la Igor Tikhonov, presedintele companiei Ursus Breweries, care a reprezentat Asociatia in aceasta calitate pe parcursul anului precedent.

Shachar Shaine are o experienta de peste 17 ani in marketing si vanzari in domeniul FMCG si al planificarii proiectelor industriale. Stabilit in Romania inca din 1999, Shachar Shaine ocupa in prezent functia de presedinte URBB, anterior detinand diverse functii de conducere in cadrul companiei: vicepresedinte marketing URBB, timp de trei ani si, ulterior, vicepresedinte marketing si vanzari URBB inca doi ani, iar din 2004 pana in 2010, a ocupat functia de presedinte si CEO al companiei. A absolvit Universitatea Technion din Haifa si detine un Executive MBA la Bradford University.

Totodata, incepand cu luna ianuarie, pozitia de director general al Asociatiei Berarii Romaniei este preluata de Julia Leferman.

Aceasta are o experienta de peste 15 ani in Public Affairs. A facut parte din echipa Grayling, coordonand proiecte de public affairs din domenii diverse, precum: servicii financiare, IT, sanatate si energie. Anterior, a fost consilier pe politici economice si afaceri europene al Presedintelui Camerei Deputatilor si consilier pe teme de legislatie europeana in Cancelaria Primului Ministru. Detine un Master in Dreptul International si European al Afacerilor la Universitatea Paris I Pantheon Sorbonne, in parteneriat cu Facultatea de Drept din Bucuresti, si este licentiata in Stiinte Politice si Relatii Internationale la Universitatea Bucuresti.

Productia de bere ramane unul dintre factorii importanti in generarea cresterii economice la nivelul intregii tari, in special datorita caracterului sau national : peste 97% din berea consumata in Romania este produsa local, iar peste 70% din materiile prime agricole folosite pentru producerea berii provin chiar din Romania. Ca o consecinta imediata a acestui fapt, la nivelul intregii tari, sectorul berii genereaza, direct si indirect, peste 84.900 locuri de munca.

Din Asociatie fac parte Bergenbier, Heineken, URBB, Ursus Breweries si Martens, microberaria Clinica de Bere, respectiv producatorii de materii prime Soufflet Malt Romania si Asociatia Producatorilor de Hamei. Aceste companii au in total aproximativ 3.700 de angajati si unitati de productie in Ploiesti, Constanta, Craiova, Miercurea Ciuc, Targu-Mures, Pantelimon, Timisoara, Buzau, Brasov si Galati, iar cele doua microberarii sunt situate in Cluj-Napoca si Timisoara.