Grupul britanic International Personal Finance (IPF), din care face parte si compania de imprumuturi la domiciliu Provident Financial Romania, a acordat anul trecut imprumuturi in valoare de peste 301 milioane de lire sterline (358 milioane euro) in Romania, Ungaria si Bulgaria, in crestere cu 17% comparativ cu 2015, cea mai mare crestere fiind in Romania, 27%, potrivit unui comunicat publicat joi.

Cele trei subsidiare aveau, la finalul anului trecut, un portofoliu cumulat de 629.000 de clienti activi. Mai mult de jumatate dintre acestia sunt in Romania, unde cresterea numarului de clienti a fost de 4,4%, comparativ cu 2015, conform News.ro.

”In acelasi timp, veniturile generate de operatiunile grupului in cele trei tari au crescut, in 2016, cu 2,2%, la 177,4 milioane de lire sterline, in timp ce profitul brut consolidat a fost de 36,9 milioane de lire sterline”, se arata in comunicat.

In 2017, compania are in plan lansarea de servicii noi sau conexe precum imprumuturi online sau asigurari.

Potrivit reprezentantilor companiei, Provident a devenit cel mai mare angajator britanic din Romania, cu peste 3.500 de angajati, dupa decizia de a angaja toti cei 2.900 de reprezentanti de vanzari.

In medie, un reprezentant de vanzari Provident gestioneaza un portofoliu de 115 clienti si a avut anul trecut un venit mediu net de circa 2.000 de lei, in crestere cu 65% fata de 2015.

Provident este specializata pe imprumuturi negarantate cu valori cuprinse intre 500 si 10.000 de lei, pe perioade cuprinse, in functie de frecventa platilor, intre 42 de saptamani si 100 de saptamani, respectiv intre 12 si 18 luni.

In ceea ce priveste profilul clientilor, cele mai recente date arata ca majoritatea romanilor care aleg produsele si serviciile Provident sunt femei (53%), provin din mediul urban (63%) si au varsta cuprinsa intre 35 si 45 de ani (25,3%).

La nivelul grupului, IPF a inregistrat in 2016 o crestere a creditelor acordate cu 8%, fata de 2015. Cel mai mare avans a fost inregistrata de divizia de imprumuturi online, cumparata de grup in 2013, IPF Digital, cu o crestere de 41% a creditelor acordate si de 45% a numarului de clienti. Grupul IPF are 2,5 milioane de clienti in 11 tari din Europa, precum si in Mexic si Australia.