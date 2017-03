Tocmai de aceea, pentru ca un business sa fie in siguranta, acesta trebuie sa isi protejeze al doilea cel mai valoros activ dupa resursa umana: informatiile.

Solutii se gasesc din abundenta pe piata locala, dar acopera doar nevoi punctuale. Insa toate elementele pentru un business sigur sunt disponibile la Telekom Romania, cel mai mare operator de telecomunicatii din România, cu o puternica divizie de servicii si solutii integrate IT&C.

Conectivitatea permanenta, un element-cheie pentru o afacere dinamica, implica si vulnerabilitati, care sunt eliminate cu solutiile de securitate pentru echipamente fixe si mobile. Acestea asigura protectia individuala antivirus a oricarui dispozitiv si sunt oferite la pachet, automat, cu serviciile de telecomunicatii pentru ca businessul respectiv sa fie protejat. Protectia este multi-dispozitiv, fie ca este vorba de computere personale – aparare antivirus/antimalware, contra diferitelor amenintari online, inclusiv a furtului de identitate sau escrocheriilor financiare – respectiv de dispozitive mobile, care sunt protejate impotriva pierderii sau accesului nedorit la informatiile personale – mesaje, contacte, fotografii, fisiere. De exemplu, un furnizor mic de servicii de pe piata locala a ales sa isi securizeze atât dispozitivele fixe, cât si cele mobile dupa ce i-a fost golit un cont din cauza unei vulnerabilitati a antivirusului gratuit instalat pe calculatorul de pe care se faceau platile. Firma cu 5 angajati a ales solutia Norton Security Online (NSO) de la Telekom cu 10 licente - 5 pentru PC-uri si celelalte 5 pentru echipamentele mobile - pentru care plateste 5 euro/utilizator/luna, beneficiind de o reducere de 50% pentru aceasta optiune.

Hackerii nu sunt singurul pericol - siguranta datelor poate fi periclitata si de un cutremur, un incendiu, un angajat neatent, o fluctuatie de tensiune in reteaua electrica sau multe alte cauze, atunci cand acestea sunt gazduite pe serverele proprii. Constiente de aceste riscuri, tot mai multe firme decid sa isi mute serverele in centre de date securizate, iar aceasta schimbare genereaza si reduceri semnificative de costuri pentru ca renunta la investitiile in reinnoire si administrare a echipamentelor. Pentru protectia impotriva acestui tip de amenintari fizice, Telekom Romania ofera pe langa hosting in centrele sale de date din Bucuresti si Brasov, si serviciile VDC (Virtual Data Center), unice pe piata din România pentru ca permit stocarea si procesarea de volume uriase de date fara limitarile serverelor clasice, pe o arhitectura integrata, unificata si convergenta, asigurând totodata redundanta datelor si protectie maxima garantata. Aceasta solutie poate scala individual orice componenta (memorie, disc sau procesor), in functie de nevoile fiecarei companii. Arhitectura next-generation-data center ofera performanta necesara prin faptul ca este capabila sa sustina aplicatii solicitante din punctul de vedere al resurselor, conditii pe care alti furnizori din piata nu au reusit inca sa le ofere. Pentru a asigura cel mai ridicat SLA (nivel minim garantat) din piata - de 99,999% disponibilitate - Telekom a dezvoltat o platforma tehnica in care fiecare componenta are redundanta, adica este dublata fizic, fara niciun single point of failure (SPOF).

Un exemplu elocvent este cel al unei firme care asigura suport tehnic clientilor care suna la call-center si care foloseste o aplicatie CRM care permite afisarea in timp real a tuturor informatiilor relevante despre apelant si despre echipamentele acestuia. Pentru ca aceasta operatiune implica un volum urias de date si informatii, iar viteza de reactie trebuie sa fie foarte mare, compania in cauza a apelat la serviciul VDC oferit de Telekom. Alegerea s-a bazat pe regula “3-2-1”, care inseamna: 3 copii permanente ale datelor si aplicatiilor (una de lucru si doua de backup) - 2 copii pastrate in medii si pe echipamente diferite pentru ca o defectiune sau un virus sa nu afecteze mai mult de o copie simultan -1 copie, cel putin, a datelor aflata intr-un alt spatiu fizic, in alt oras, putand fi recuperate in cazul unui dezastru natural.

O alta situatie care poate conduce la intreruperea conexiunilor internet este cea in care au loc incidente precum taierea accidentala a fibrei optice. Pentru astfel de situatii, Telekom Romania ofera facilitatea de monitorizare proactiva pentru serviciul premium de Internet MetroNET – „coloana vertebrala” pentru traficul de date fixe al unei afaceri care sustine, practic, toate aplicatiile pe care clientul le foloseste via Internet. Telekom ofera serviciul de monitorizare proactiva care garanteaza supravegherea permanenta a conexiunii MetroNET de catre o echipa din cadrul Centrului Telekom de Operare a Retelei. Solutia este ideala, de exemplu, pentru companiile care comercializeaza produse online, pentru ca, pentru a deservi sute sau chiar mii de clienti zilnic, momentele de downtime nu sunt o optiune, având impact imediat asupra vânzarilor.

La fel de practica este si pentru clientii care au puncte de lucru in diferite orase. Un retailer local, cu zeci de angajati si 6 magazine in 3 orase mari din tara, urmareste de la distanta activitatea din toate punctele de lucru folosind MetroNET pentru ca aceasta solutie poate sustine streamingul mare al camerelor de luat vederi. In plus, disponibilitatea serviciului de internet este garantat 99% prin contract in varianta standard. Pentru cazurile in care linia principala nu este disponibila in perioada de activitate a magazinului, traficul este rutat catre conexiunea de back-up oferita in cadrul abonamentului.

Pentru a asigura continuitatea activitatilor unei afaceri, nu este nevoie doar de o conexiune securizata, ci si de aplicatii care pot fi rulate in siguranta oricand si de pe orice device. Aplicatiile Microsoft Office 365 oferite clientilor companii de catre Telekom rezolva cu succes aceasta problema, permintându-le celor aflati in miscare sa isi creeze propriul birou mobil. Aplicatiile Office (Word, Excel, PowerPoint) sunt disponibile in cloud in sistem de licentiere Software as a Service si nu presupun investitii de capital, costuri de mentenanta, iar accesul este securizat de oriunde, oricând, de pe orice dispozitiv. Office 365 este oferit de Telekom Romania pe baza de abonament lunar, ca serviciu independent sau impreuna cu pachetele MagentaONE. O scoala privata din Bucuresti isi gestioneaza activitatea din cloud, folosind astazi 81 de licente Office 365 pentru corpul profesoral si personalul administrativ, dupa ce, in trecut, s-a confruntat cu probleme legate de disponibilitate si securitate. In prezent, fiecare dintre acesti utilizatori are acces la programele Microsoft Office online, conferinte HD audio/video/web cu pâna la 250 participanti, o solutie de intranet si partajare de documente in interiorul organizatiei, plus o platforma de social media interna.

Asadar, solutiile de securitate adoptate de companii arata ca firmele isi planifica dezvoltarea afacerii in mod inteligent, securizându-si activele, pentru ca acestea reprezinta baza pentru cresterea pe termen lung. Din aceasta perspectiva, un business invincibil devine doar unul care dispune de securitate maxima a dispozitivelor folosite, are acces la cel mai performant data center si foloseste internetul cu stabilitate garantata dar si aplicatii in cloud, toate oferite de Telekom Romania.