In perioada studentiei, Ana-Maria Coman punea bazele unei afaceri ce avea sa se mentina pe piata romaneasca timp de aproape douazeci de ani. A identificat o nevoie de tinute office la preturi accesibile si a inceput sa produca initial camasi, apoi si alte articole vestimentare. In prezent, Etic este un brand romanesc de peste trei milioane de euro, despre care antreprenoarea spune ca, inclusiv in timpul liber, este in mintea si sufletul ei.

Etic a fost lansat in 1999 de Ana-Maria Coman si partenerul sau de afaceri, Costin Strimbeanu. Studenta in cadrul Facultatii de Management si doritoare de haine fashion la preturi accesibile, Anei ii vine ideea de a produce pe cont propriu. Nu avea cunostinte in domeniu si nu stia nimic despre afaceri, insa avea mult entuziasm, care a ajutat-o cel mai mult, dupa cum ii place sa povesteasca:

“Business am invatat pe parcurs si de multe ori ma gandesc cat de naiva eram. Dar fiecare etapa si moment au contat si suntem ceea ce suntem pentru ca am trecut printre toate acestea”, spune fondatoarea Etic.

Cu ajutorul partenerului sau de afaceri, Costin Strimbeanu, care colabora cu diverse fabrici de confectii din tara, Ana incepe sa produca haine sub eticheta Etic. “Am zis hai sa vedem cum putem produce: am inceput cu serii foarte mici, iar acum avem o productie intre 1.000-2.000 de articole pentru produsele basic”, isi aminteste Ana Maria.

Investitia a fost de aproximativ 2.000 de dolari, iar primul magazin Etic, din centrul comercial Big Berceni de la Piata Sudului, avea cativa zeci de metri patrati. Ulterior, au inceput un proces de extindere si au deschis alte locatii, le-au inchis pe cele neprofitabile, iar in prezent au o retea de zece magazine care genereaza afaceri de peste trei milioane de euro.

Desi a pus bazele unei afaceri in moda, nu s-a gandit pentru o clipa sa renunte la administarea business-ului si sa se dedice design-ului, ci a apelat la o echipa specializata in acest sens. “Eu stiu sa lucrez cu cifrele, imi place moda, dar prefer sa las departamentul de creatie sa se ocupe de design. Desigur, eu decid in final ce intra in noua colectie, insa sunt de parere ca fiecare trebuie sa faca ceea ce stie mai bine, specializarea muncii. Cred ca aceasta este principalul motiv pentru care nu avem o fabrica: nu as sti sa o coordonez suficient de bine si nu consider ca face sens, ii las pe cei care stiu sa faca asta cat mai eficient si mai rentabil”, explica Ana-Maria.

Astazi, la aproape douazeci de ani pe piata romaneasca, parteneriatul dintre cei doi inca functioneaza, iar succesul Etic se datoreaza in mare parte acestuia: “Ne impartim responsabilitati, am fost asa de la bun inceput si am ramas impreuna, in ciuda faptului ca atunci cand am pornit noi erau multe asocieri, inclusiv la magazine si fabrici, dar de-a lungul timpului s-au destramat, nu au functionat”, povesteste antreprenoarea.

Provocarea cu stresul

Antreprenoarea dedica mare parte din timp business-ului si spune ca o suprinde cum trece acesta, impartindu-se intre birou, depozit, fabrici si magazine, asteptand importurile de tesaturi, verificandu-le, aranjandu-le sau chiar ajutandu-si angajatii. “Imi place foarte mult ceea ce fac, chiar si cand ajung acasa, discut tot despre business. Cu mintea si cu sufletul raman tot la birou”, spune Ana-Maria Coman.

“Imi place sa fiu implicata in orice si consider ca atunci cand le ceri oamenilor ceva trebuie sa le explici exact ce vrei, in cat timp si cum se poate face, trebuie sa ii faci sa inteleaga ca tu constientizezi ce le ceri. Trebuie sa stii cat dureaza o anumita operatiune, de aceea imi place sa stau printre ei, sa-mi pot da seama cum functioneaza si cum pot sa optimizeze procesul. Nu poti sa ii ceri un timp aberant de executie sau lucruri absurde pentru ca altfel se frustreaza”.

Pietrele de incercare ale unui astfel de business sunt stresul permenanent, de la alcatuirea unei echipe pentru un magazin pana la momentul in care acesta incepe sa-si scoata investitia. “Nu intotdeauna reusesti din prima sa formezi o echipa, chiar daca am ceva experienta, e multa munca pana se incheaga ceva functional. Apoi, sunt stresante situatiile in care intervine un factor extern care iti da peste cap toate planurile si, desi totul este calculat si cumva previzibil, rezultatele nu sunt pe masura asteptarilor tale si atunci incerc sa vad unde am gresit si sa faca treaba sa mearga asa cum trebuie”, spune antreprenoarea.

Ana-Maria se considera un manager ferm, dar corect si afirma cu tarie ca incearca sa pastreze un echilibru in relatia sa cu angajatii: “Sa ofer, dar si sa fiu sigura ca primesc. Cred ca noi, managerii, trebuie sa oferim conditii de lucru si dupa aceea putem avea asteptari de la ei”, explica aceasta.

Faptul ca a inceput un business si a stat in mijlocul angajatilor, partenerilor si a colaboratorilor inca de la o varsta frageda nu a avut niciun fel de impact negativ asupra carierei sale. “Cred ca cel mai mult conteaza increderea in sine, nu m-am intalnit cu prejudecati pornind de la faptul ca sunt femeie sau ca sunt tanara. In cel mai rau caz, am intalnit oameni care initial au fost putini reticenti, dar care pe parcurs si-au dat seama ca ceea ce spun si fac este real. Depinde de atitudinea ta foarte mult”, povesteste Ana-Maria.

In timpul liber, fondatoarea Etic are hobby-uri si pasiuni obisnuite, dupa cum povesteste - nimic iesit din comun: serile si le imparte intre cine, iesiri cu prietenii si carti, de specialitate sau romane. Weekend-urile le pastreaza pentru sine, desi recunoaste ca ii mai scapa cate o vizita la unul dintre magazinele Etic din tara, atunci cand calatoreste. De altfel, o face foarte mult, destinatia care a suprins-o cel mai mult a fost Bali, Indonezia, unde a promis ca se va reintoarce. Vacanta sa ideala este in Italia, unde adora totul, de la clima, oameni, pana la mancare si magazine, pe care le considera o sursa de inspiratie pentru propriul business.

