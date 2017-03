LAM Events, afacerea lansata in anul 2013 de Gelu Dinu, Bogdan Berdei si Patrick Dumitru, va bifa in acest an o dublare a business-ului pe fondul atragerii de noi clienti, din zona corporate, respectiv deschiderii primei sali proprii de evenimente din Capitala.

„Anul 2016 a fost un an bun, un an plin de evenimente, din care as remarca doua. Primul a fost organizat in parteneriat cu Federatia Romana Ecvestra, Balcaniada de Sarituri peste Obstacole, cea mai mare competitie sportiva internationala organizata in anul 2016 de Romania, unde au participat peste 250 sportivi, din 8 tari balcanice iar cel de-al doilea in parteneriat cu Camera de Comert si Industrie a Romaniei – 700 persoane catering servire la farfurie, invitati speciali Presedintele Romaniei si Primul Ministru al Romaniei. Tot in anul 2016 am consolidat si o ramura a business-ul-lui nostru - cea de plasare personal HoReCa”, spun fondatorii LAM Events.

Cifra de afaceri la nivelul anului trecut a fost de 550.000 de euro, respectiv un profit de 164.000 euro suma reinvestita in proportie de 100%. Pentru acest an, estimarile celor trei fondatori vorbesc despre o dublare a business-ului.

„Am reusit, dupa lungi negocieri, preluarea business-ului unei sali de evenimente din Bucuresti, Big Ballroom din zona Pietei Sudului, de la portofoliu de clienti pana la utilaje si materiale. Big Ballroom reprezinta singura sala de eveniment de 5 stele din zona de sud a Bucurestiului. Ne propunem, in primul rand, o consolidare a segmentului de clienti corporate in cadrul Big Ballroom cat si dezvoltarea segmentului de catering evenimente. Bucataria de la Big Ballroom ne obliga la acest lucru, fiind pe o suprafata de 270 metri patrati”, mai spun proprietarii LAM Events.

In acest an, LAM Events isi propune sa atraga mai multi clienti din zona ambasadelor, unde exista deja colaborari cu Ambasadele Irlandei si Israelului, respectiv din zona farma.

Pana acum, compania a organizat evenimente pentru companii precum Alpha Bank, AlfaWassermann, KRKA, Siemens, eMAG, OMV Petrom, Orange, BancPost, dar si pentru institutii precum Universitatea Politehnica, Universitatea de Constructii, ANRE, ANAF, Ministerul Mediului, Ministerul Sanatatii.

Clientii corporate au o pondere de 75% din business in prezent.

LAM Events are circa 52 de angajati si isi propune in perioada urmatoare sa mai angajeze inca 10 persoane.

„Ca in fiecare domeniu este destul de greu sa gasesti personal de incredere pe care sa te bazezi intr-un proiect pe termen lung, insa expertiza noastra in domeniu ne ajuta sa-i gasim mai usor. Solutia este sa investim mai mult in dezvoltarea profesionala a fiecaruia, astfel ne aratam deschiderea de care spuneam mai devreme (proiecte de lunga durata)”, au mai punctat fondatorii LAM Events.

Business-ul LAM Events a fost lansat in anul 2013 cu o investitie initiala de 1.500 de euro. Cei trei fondatori au o experienta de peste 15 ani in domeniul ospitalitatii, acumulata in cadrul unor hoteluri precum Athenee Palace Hilton, Howard Johnson (actualul Sheraton), Sofitel si JW Marriott.

Pentru perioada 2017-2018 compania isi propune sa deschida doua noi sali de evenimente in Capitala si lucreaza la dezvoltarea unui proiect de nunti in aer liber.