Investitorii care au depus oferte s-au aflat in faza de due-dilligence (audit aprofundat) la Oltchim, ei trebuind initial sa depuna oferte definitive pana in 24 martie, potrivit News.ro.

”Ca urmare a solicitarilor primite de la participantii procesului de vanzare a pachetelor de active ale Oltchim SA, precum si din cauza complexitatii proiectului, s-a decis extinderea termenului limita de depunere a ofertelor angajante, pentru data de 26 iunie 2017”, arata un comunicat transmis marti de companie Bursei de Valori Bucuresti (BVB).

Adunarea creditorilor combinatului chimic Oltchim a aprobat modificarea planului de reorganizare a activitatii societatii, la cererea Comisiei Europene, acceptand sa elimine SPV-ul si sa vanda direct activele, astfel incat sa elimine riscul, pentru cumparatori, de a rambursa ajutoarele de stat considerate ilegale de catre Executivul de la Bruxelles.

News.ro a relatat, in 19 ianuarie, ca firmele care vor cumpara activele Oltchim ar putea contribui la rambursarea ajutorului de stat primit de catre combinat, in cazul in care Comisia Europeana decide ca ajutorul a fost acordat ilegal si trebuie restituit, iar societatea Oltchim nu poate rambursa banii.

Informatiile erau continute intr-un document pregatit de consultantul selectat pentru privatizarea Oltchim, AT Kearney Management Consulting SRL, si de administratorul judiciar BDO Business Restructuring SPRL, intrat in posesia News.ro..

"Cum o investigatie a fost deschisa, exista riscul ca o decizie de recuperare sa fie adoptata, ceea ce prespupune ca ajutorul de stat sa fie recuperat de la beneficiarul direct al ajutorului. Acesta va fi, in mod normal, compania care a primit ajutorul, adica Oltchim", se arata in document.

Reprezentantii legali ai Oltchim au admis, pe 9 martie, ca in cele din urma creditorii au acceptat sa elimine riscul pentru cumparatori.

”Modificarea planului priveste exclusiv metoda de vanzare a Oltchim SA (toate celelalte prevederi ale planului ramanand in vigoare), in sensul in care se va face ofertarea si vanzarea activelor pe pachete de active functionale si nu prin metoda trasferului activelor si activitatii actuale pe Oltchim SPV, intrucat metoda initial aprobata nu observa, in opinia Uniunii Europene, principiul discontinuitatii economice, fapt care atrage riscul recuperarii presupusului ajutor de stat de la cumparator”, se arata in document.

Reprezentantii Oltchim au mentionat, pe 9 martie, ca ”procedura de vanzare inclusa in planul initial contine elemente compatibile cu existenta continuitatii economice, fapt care va determina extinderea recuperarii ajutorului de stat de la potentialii cumparatori”.

In plus, in varianta initiala de vanzare, era foarte probabil ca potentialii investitori sa se retraga, considerand ca tranzactia de achizitie este mult prea riscanta, ”imprejurare care ar determina imposibilitatea implementarii planului de reorganizare aprobat, cu riscul evident al deschiderii procedurii falimentului impotriva Oltchim SA”, mai spun administratorii judiciari in document.

Intr-un astfel de scenariu, creditorii societatii se vor afla in situatia de a nu mai putea incasa nici macar sumele stabilite a le fi distribuite prin plan.

”Prin urmare, pentru eliminarea tuturor riscurilor sus-mentionate, atat procesul de vanzare, cat si rezultatul acestuia trebuie sa se faca cu observarea principiului discontinuitatii economice”, arata documentul.

Activele Oltchim vor fi scoase in continuare la vanzare grupate in pachete, iar ”procesul de vanzare se va desfasura intr-o maniera transparenta si nediscriminatorie”.

Principiile noii modalitati de vanzare a activelor Oltchim arata ca nu va exista nicio obligatie de transferare a contractelor sau a salariatilor. Iar datoriile societatii debitoare raman in sacina acesteia.

Pana la termenul limita din 27 ianuarie, Oltchim a primit oferte neangajante din partea unor "operatori industriali" si a unor "investitori financiari", patru dintre ofertele primite acoperind pachetele operationale, care includ activitati de fabricare de produse chimice, in timp ce celelalte sunt doar pentru active, potrivit unui anunt al combinatului.

Oltchim a raportat pentru anul trecut un profit net de 11,4 milioane lei (2,5 milioane euro), dupa pierderi de 48,5 milioane lei in 2015, in timp ce cifra de afaceri a crescut cu 1,7%, la 754,8 milioane lei, arata rezultatele financiare preliminare.

Ultimul an in care Oltchim a inregistrat profit din activitatea curenta a fost 2006.

In 2016, statul roman a scos Oltchim la vanzare pe noua pachete de active. Planul de reorganizare al Oltchim prevede vanzarea combinatului pentru cel putin 307 milioane euro.

Oltchim a intrat in procedura de insolventa la 30 ianuarie 2013, iar consortiul format din Rominsolv SPRL si BDO Busines Restructuring SPRL a fost numit administrator judiciar.