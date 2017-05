8 martie 2017, Lauterach. Gebrüder Weiss isi continua evolutia pozitiva din anii anteriori, compania internationala de transport si logistica inregistrand in anul financiar 2016 o cifra de afaceri preliminara de 1,36 miliarde de euro. Aceasta reprezinta o crestere de aproximativ 6,4% fata de anul precedent (2015: 1,278 miliarde de euro; 2016: 1,360 miliarde de euro). "Suntem foarte multumiti de rezultat, avand in vedere situatia economica dificila. Am facut pasi importanti in ceea ce priveste obiectivul companiei, Excelenta in Servicii - si am continuat sa ne extindem, ceea ce ne permite sa ne consolidam pozitia de furnizor international de servicii logistice complete", a declarat Wolfgang Niessner, CEO Gebrüder Weiss.



In atentia companiei: high-tech, sectorul auto, B2C si Drumul Matasii

Anul trecut, compania Gebrüder Weiss s-a concentrat pe dezvoltarea paletei de servicii oferite pentru sectoarele high-tech si auto, precum si pe gasirea de solutii logistice pentru producatorii de bunuri de larg consum si articole de lux. In domeniul home delivery, Gebrüder Weiss si-a consolidat pozitia de lider de piata in Austria pentru livrarile catre clienti final (B2C) prin intermediul serviciilor de manipulare marfa si montaj cu doi angajati (two-man handling). In plus, si-a extins serviciile in mai multe tari din Europa de Est. Proportia de clienti privati a DPD Austria in sectorul de expediere a coletelor a crescut la 17% in 2016. DPD, al carei asociat este serviciul de coletarie Gebrüder Weiss Paketdienst (GWP), a inregistrat o crestere de aproximativ 2,5 milioane de livrari fata de 2015, expediind in total aproximativ 43,8 milioane de colete.



Gebrüder Weiss a facut mai multi pasi strategici pentru a-si dezvolta in continuare oferta de servicii in Asia Centrala – de-a lungul fostului Drum al Matasii. Pentru a ajunge mai usor in regiunile respective, compania a introdus, pe langa transporturile aeriene si maritime si solutii intermodale spre China, precum si transporturi in regim de grupaj in Caucaz si Iran. Pentru a asigura mentinerea standardelor de calitate la nivel local, au fost infiintate filiale noi in Rusia, Kazahstan si Turcia. In filialele existente din Germania de Sud au fost extinse capacitatile logistice.

In total, cifra de afaceri inregistrata de Gebrüder Weiss in domeniul de activitate al transporturilor terestre si al serviciilor de logistica a crescut cu cinci procente, atingand valoarea de 900,7 milioane de euro (2015: 857,7 milioane de euro). Domeniul de activitate Air & Sea a inregistrat in 2016 o scadere de 2,9%, obtinand o cifra de afaceri de 285,6 milioane de euro (2015: 293,9 milioane de euro). Cifra de afaceri din domeniul servicii de coletarie (KEP) a crescut cu patru procente, iar cea din domeniul New Business cu 31,8%. Cota de capital propriu, care ii asigura companiei independenta destul de mare fata de institutiile de credit, a crescut usor, atingand nivelul de 57,5% (2015: 56,5%). Volumul total de investitii de 33,10 milioane de euro s-a incadrat in media inregistrata de-a lungul anilor. Numarul angajatilor a crescut in 2016 la aproximativ 6 500 (echivalent norma intreaga).



Perspectiva

In 2017, Gebrüder Weiss va continua sa puna in aplicare strategia de crestere, in special in Asia si America de Nord, si va deschide noi filiale. "Factorii decisivi pentru a ramane competitivi sunt fiabilitatea, viteza, un grad mai mare de digitalizare si angajati cu o pregatire profesionala excelenta. Investim in mod specific in dezvoltarea acestor domenii, pentru a ne convinge clientii cu o oferta si mai atragatoare – la nivel international", declara Wolfgang Niessner.

Despre Gebrüder Weiss

Cu aproximativ 6.500 de angajati, 150 de filiale proprii si o cifra de afaceri anuala preliminara de 1,36 miliarde euro (2016), Gebrüder Weiss se numara printre companiile de top din domeniul transporturilor si logisticii din Europa. Sub umbrela Gebrüder Weiss Holding AG, cu sediul in Lauterach (Austria), pe langa domeniile principale de activitate reprezentate de transporturi terestre, aeriene si maritime, precum si servicii de logistica, compania cuprinde si o serie de solutii industriale ultraspecializate si filiale locale. Acestea includ companii logistice de consultanta x|vise, tectraxx (specialist in industria intreprinderilor hi-tech), inet-logistics (solutii software pentru managementul transporturilor TMS), dicall (solutii de comunicatii, cercetare de piata, instruire), Rail Cargo (transporturi feroviare) si serviciul de coletarie Gebrüder Weiss Paketdienst, asociat al companiei austriece DPD. Aceasta combinatie permite concernului sa reactioneze in mod rapid si flexibil la necesitatile clientului. Prin intermediul numeroaselor masuri de ordin ecologic, economic si social, concernul, a carui istorie in domeniul transporturilor se extinde pe o perioada de peste 500 de ani, este in prezent cunoscut si ca pionier in domeniul economiei durabile.





Despre Gebrüder Weiss Romania

Compania Gebrüder Weiss are o experienta de peste 20 de ani in transport si logistica pe piata din Romania, furnizand de-a lungul anilor solutii logistice inteligente pentru clientii sai, bazandu-se pe o infrastructura nationala prin platforma logistica proprie cu 9 terminale logistice de cross-docking si puncte de lucru situate in Bucuresti, Arad, Sibiu, Cluj, Bacau, Brasov, Constanta, Oradea si Craiova.

