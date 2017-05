Producatorul de gaze Romgaz, una din cele mai profitabile companii de stat, a realizat in primul trimestru al acestui an un profit net de 565,8 milioane lei (125,7 milioane euro), cu 16% mai mare fata de nivelul inregistrat in perioada similara a anului trecut, potrivit rezultatelor transmise, joi, Bursei de Valori Bucuresti.

In primul trimestru din 2017, profitul net al companiei a fost de 489,3 milioane lei (108,7 milioane euro), potrivit News.ro.

Cifra de afaceri a Romgaz a crescut in primele trei luni din acest an cu 9,8%, la 1,49 miliarde lei, desi productia de gaze naturale inregistrata in primul trimestru al anului 2017 a fost de 1,33 miliarde metri cubi, cu 3% mai mica decat cea inregistrata in perioada similara a anului precedent.

”Aceste rezultate au fost obtinute in conditiile in care: importul de gaze naturale a crescut masiv, in trimestrul I 2017 Romania importand o cantitate de 675,5 milioane mc, cu 460% mai mult decat in aceeasi perioada a anului 2016; din stocurile de gaze ale Romgaz aflate in depozitele subterane s-a extras cu circa 180 milioane mc mai mult decat in aceeasi perioada a anului 2016”, a precizat Romgaz.

Romgaz este si producator de energie electrica, prin centrala de gaze de la Iernut, si a anuntat ca, in primele trei luni din acest an, si-a majorat productia de electricitate cu 92,3%, ca urmare a conditiilor de piata favorabile.

Cota de piata a crescut de la 2% in primul trimestru din 2016 la 3,6% in primele trei luni din acest an, conform datelor Transelectrica.

Romgaz si-a programat investitii in valoare de 186,3 milioane lei in primele trei luni din acest an, dar a realizat doar 91 milioane lei. Comparativ cu perioada similara a anului 2016, investitiile realizate in 2017 sunt mai mici cu 14,5%.

La 31 martie, compania avea 6.220 de angajati.

Romgaz mai are o participatie de 25% in trei perimetre petrolifere din Slovacia (Svidnik, Snina si Medzilaborce). In anul 2016, operatorul a obtinut o parte din avizele si permisele necesare forajului a trei sonde.

In 2016, profitul net al Romgaz a scazut cu 14,2%, pana la 1,02 miliarde lei (circa 227 milioane euro), pe fondul diminuarii cifrei de afaceri cu 15,8%, activitatea producatorului fiind afectata de scaderea consumului de gaze.

Productia de gaze a companiei a scazut anul trecut cu 24,1%, la 4,22 miliarde metri cubi, de la 5,56 miliarde mc in 2015.

Romgaz, alaturi de OMV Petrom, companie controlata de grupul austriac OMV, concentreaza aproape toata productia de gaze naturale a Romaniei.

Actiunile companiei se tranzactioneaza pe piata Bursei de Valori din Bucuresti (BVB) si a Bursei din Londra (LSE). Actionar principal este statul roman, cu o participatie de 70%.

Compania are in prezent o valoare de piata de 12,1 miliarde lei (2,7 miliarde euro).