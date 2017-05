Politica de achizitii a Kaufland este bazata pe colaborari locale si regionale, in acest sens retailerul incheind parteneriate cu producatori romani de fructe si legume inca din anul 2005.

“Numarul acestora a crescut, reteaua s-a dezvoltat si cantitatile au crescut. In acest moment colaboram cu producatori si cooperative agricole, forme de organizare aflate la inceput pe considerente moderne. Am inceput cu putini producatori, am deschis primul magazin din Romania in octombrie cand productia romaneasca nu mai era in sezon, iar acum avem peste 100 de producatori si cooperative cu care lucram”, a spus Ionut Parfente, director achizitii legume-fructe Kaufland Romania, in emisiunea Profesionistii in Retail.

In prezent, retailerul lucreaza cu doua cooperative din zona Lunca Somesului Mic si din Ploiesti – cooperativa Tara Mea, proiect lansat in anul 2015 impreuna cu Agrostar si Ministerul Agriculturii.

“Cand am inceput proiectul ne-am concentrat pe partea de legume si fructe, insa s-a dovedit a fi un proiect multi-departamental, si avem acum colaborari si pe zona de carne, lactate, branzeturi. Acum avem peste 350 de producatori, de la 60 la inceput”, a mentionat Parfente.

Daca in 2015 cifra de afaceri a cooperativei "Tara Mea" a fost de 15 mil. lei, anul trecut aceasta a urcat la 12 mil. euro, pentru 2017 fiind estimata o dublare a valorii.

“Avem doua platforme logistice la Turda si Ploiesti, deci producatorii sunt din jurul acestor depozite. Avem insa si producatori din Timisoara, Constanta si zona Moldovei. Business-urile de legume sunt mai concentrate pentru ca nu exista capacitati de depozitare. Avem producatori mari de radacinoase din zona Galati, Banat – varzoase, conopida, producatori de fructe din Banat si Focsani”, a mai spus Ionut Parfente.