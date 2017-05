Daca in timpul sezonului in magazinele retailerului Kaufland procentul de legume si fructe locale tinde spre 100%, greutatile apar in extrasezon, cand romanii se asteapta la produse romanesti, spune Ionut Parfente, director achizitii legume si fructe in cadrul Kaufland Romania.

“Vrem ca in timpul sezonului sa tindem catre 100% legume si fructe din Romania, in lunile de vara se intampla, insa in februarie-martie procentul tinde spre 51%. Incercam sa avem pe tot parcursul anului produse romanesti. Greutatile vin din a acoperi lunile de extrasezon, cand romanii asteapta produse locale, chiar si in februarie. E important sa lucram cu producatori care au infrastructura necesara. Nu vorbim de rosii sau salate. Vorbim insa de radacinoase sau mere care daca ar avea investitiile necesare ar putea ajunge pe piata si in aceste luni de iarna”, a explicat Ionut Parfente in emisiunea Profesionistii in Retail.

Politica de achizitii a Kaufland este bazata pe colaborari locale si regionale, in acest sens retailerul incheind parteneriate cu producatori romani de fructe si legume inca din anul 2005.

“Numarul acestora a crescut, reteaua s-a dezvoltat si cantitatile au crescut. In acest moment colaboram cu producatori si cooperative agricole, forme de organizare aflate la inceput pe considerente moderne. Am inceput cu putini producatori, am deschis primul magazin din Romania in octombrie cand productia romaneasca nu mai era in sezon, iar acum avem peste 100 de producatori si cooperative cu care lucram”, a spus Ionut Parfente, cel care conduce o echipa de 11 oameni care se ocupa de incheierea contractelor cu agricultorii.

In prezent, retailerul lucreaza cu doua cooperative din zona Lunca Somesului Mic si din Ploiesti – cooperativa Tara Mea, proiect lansat in anul 2015 impreuna cu Agrostar si Ministerul Agriculturii.

“Cand am inceput proiectul ne-am concentrat pe partea de legume si fructe, insa s-a dovedit a fi un proiect multi-departamental, si avem acum colaborari si pe zona de carne, lactate, branzeturi. Acum avem peste 350 de producatori, de la 60 la inceput”, a mentionat Parfente.

Daca in 2015 cifra de afaceri a cooperativei "Tara Mea" a fost de 15 mil. lei, anul trecut aceasta a urcat la 12 mil. euro, pentru 2017 fiind estimata o dublare a valorii.

“Avem doua platforme logistice la Turda si Ploiesti, deci producatorii sunt din jurul acestor depozite. Avem insa si producatori din Timisoara, Constanta si zona Moldovei. Business-urile de legume sunt mai concentrate pentru ca nu exista capacitati de depozitare. Avem producatori mari de radacinoase din zona Galati, Banat – varzoase, conopida, producatori de fructe din Banat si Focsani”, a mai spus Ionut Parfente.

De la inceputul anului si pana in prezent, echipa de achizitii legume-fructe a semnat 15 noi contracte.

“Toata lumea vorbeste de lipsa sprijinului in vanzarea recoltelor, despre neintelegerea retailerilor a problemelor producatorilor. Noi in general nu dorim sa lucram pentru un sezon sau pe o anumita cantitate. Cand apar oportunitati semnam contracte, de la inceputul anului am semnat peste 15 noi colaborari, pentru articole noi – gen plante aromatice. Pentru acest tip de articole importam in proportie de 100%, in special din zona Ungariei. Acum avem producatori romani care au investit in infrastructura si care produc. Ceea ce dorim este ca aceste articole sa fie furnizate pe tot parcursul sezonului”, a adaugat Parfente.

Kaufland isi propune sa obtina in acest an certificarea internationala GlobalG.A.P. pentru calitate pentru 62 de culturi romanesti de legume si fructe. Culturile apartin celor 18 fermieri romani care au absolvit programul derulat de Kaufland Romania in parteneriat cu consultanti specializati, in perioada ianuarie – martie 2017. Toti cei 18 producatori primesc sprijinul financiar din partea Kaufland Romania pentru obtinerea certificarii.

La momentul actual, in Romania exista numai 80 de producatori ce detin certificari individuale GLOBALG.A.P de recunoastere internationala a calitatii, iar in urma programului, numarul acesta va creste cu peste 20%. La nivel mondial, peste 160.000 de ferme din 124 de tari detin certificare, iar 60% din totalul acestora provin din Europa.