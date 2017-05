“Lucram de un an la acest proiect, astazi lansam campania noastra de eticheta curata. Acum 23 de ani lucrurile erau traditionale, se lucra cu carne, 1-2 E-uri. Au venit lanturile de supermarket si a trebuit sa avem termene de garantie. A trebuit sa ne adaptam si sa reusim sa ajungem in magazinele din intreaga tara, de aici si aparitia conservantilor. A existat si presiunea pretului, au aparut promotiile, trebuia sa avem un pret competitiv la raft. E o chestiune valabila la nivel european. 70% din cosul de zi cu zi a romanului este dat de zona alimentara. Intreaga industrie s-a dus spre cat mai multe E-uri. De acum sase ani mi-am propus sa facem produse sanatoase, am fost primii care am cumparat tehnologie high-pressure (presiune la rece), am pus mai putini aditivi”, a spus Radu Timis.

Proiectul a fost implementat atat in zona produselor din carne, cat si pe partea articolelor ready-meal sau lactate si vin, segmente pe care Cris-Tim este activ.

Investitia de sapte milioane de euro a fost sustinuta prin credit bancar si a fost directionata spre achizitia de utilaje, procesare, ambalare si logistica. Pentru a nu creste preturile produselor, Radu Timis a precizat ca producatorul a renuntat la mare parte din profitabilitate – peste 50% - intrucat riscul era pierderea cotei de piata pe care compania o are in zona mezelurilor, respectiv 19-20%.

De asemenea, rebrandingul si campania de comunicare au reprezentat o investitie care depaseste un milion de euro.

Anul trecut grupul Cris-Tim a incheiat cu afaceri de 124 milioane euro, iar pentru 2017 este estimat un avans de cel putin 20%.