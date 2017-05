Romania este a treia mare piata din Europa de Est, dupa Polonia si Cehia, in ceea ce priveste echipamentele noi de constructii, iar pe locurile urmatoare sunt Ungaria si Slovacia. Cererea din Romania reprezinta 11% din totalul pietei, a declarat Masatoshi Morishita, presedintele Komatsu Europe, in cadrul unei conferinte organizate de Marcom RMC'94.

"Exista un potential mare de crestere in Romania. Totul depinde de investitiile viitoare, in toate sectoarele si industriile. Ne asteptam la o crestere anuala de 15% pentru masini dedicate constructiilor si de 10% pentru utilaje in urmatorii noua ani", a precizat Masatoshi Morishita.

Potrivit lui Constantin Marcu, director general al Marcom, "pragul normal al pietei utilajelor terasiere este de aproximativ 2.000 - 2.200 de unitati, dar in acest moment, discutand de anul 2016, el se afla mult sub potential, la 740 de unitati. Varful a fost inregistrat in perioada de boom economic, cand cererea ajungea la 3.000 - 3.300 de unitati, un nivel pe care nu o sa-l mai atingem prea curand. Lipsa proiectelor de investitii este principala cauza a declinului pietei, desi Romania are nevoie urgenta de infrastructura. Piata constructiilor rezidentiale, aflata pe trend ascendent, nu poate corecta semnificativ aceasta scadere”.

Dupa caderea pietei din 2009, aceasta a cunoscut o evolutie semnificativa in 2011, pentru ca declinul sa se instaleze din nou in intervalul 2012 - 2013. Absorbtia fondurilor europene din anii 2014 si 2015 a readus piata romaneasca pe crestere, care anul trecut s-a contractat, din nou, aproape la jumatate. Astfel, in intervalul 2009 - 2016 s-a vandut cat in perioada 2006 - 2008.