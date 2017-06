Antreprenorii Daniel Craciun si Florin Nita au deschis, in 2013, magazinul online de optica Lensa.ro, cu o investitie initiala de 500 de euro. Pentru anul acesta, cifra de afaceri estimata se apropie de un milion de euro, avand in vedere ca vanzarile s-au dublat, an de an. Co-fondatorii Lensa.ro au relatat, intr-un interviu acordat wall-street.ro, cum au reusit sa construiasca un magazin online de succes si care sunt strategiile de dezvoltare ale companiei.

Lensa.ro a inregistrat in al treilea an dupa infiintare cifra de afaceri de 600.000 euro, avand in acel an peste 50.000 de comenzi realizate. Fondatorii Lensa.ro, Daniel Craciun si Florin Nita, estimeaza ca in 2017 compania lor va atinge cifra de afaceri de cel putin 900.000 euro.

Cum au construit cei doi romani cel mai cunoscut magazin online de optica

“La un moment dat, activitatea in corporatie devine un pic plictisitoare si mi-am dorit sa fac ceva nou. Am pus pasiune impreuna cu Daniel, in egala masura, si am pornit”, a spus Florin Nita, co-fondatorul Lensa.ro.

Daniel Craciun a intrat in lumea antreprenoriatului de la varsta de 18 ani, cand si-a infiintat prima firma prin care crea site-uri pentru mai multi clienti. Apoi a decis sa-si creeze propriul magazin online de lentile colorate, pentru care a investit doar o suma de 500 de euro.

“Site-ul a fost infiintat pentru lentile colorate. Noi am ajuns sa cream piata prin ce am facut, adica am impins foarte mult categoria asta de produse pe Facebook, Instagram si social media. Suntem foarte activi in social media si cumva am reusit sa cream o piata care nu exista acum 3 ani”, a povestit Florin Nita.

La inceput, magazinul online Lensa.ro oferea o singura categorie de produse de la un singur brand, mai tarziu au inclus lentile colorate de la diferite branduri si cu timpul au adaugat in portofoliu si lentile de contact medicale, la cerinta clientilor. In prezent, Lensa.ro are peste 6.000 de produse in portofoliu, pe langa lentile avand si ochelari de soare, de inot si de schi.

Antreprenorii au reusit sa-si dubleze in fiecare an vanzarile, ajungand in 2016 la peste 50.000 de comenzi. In acelasi timp, cifra de afaceri a fost in crestere, de la 250.000 euro in 2015 la 600.000 de euro in 2016. Din totalul vanzarilor 95 % sunt realizate online, iar restul de 5% din showroom, cele mai multe comenzi sunt din Bucuresti - 40%, dupa care urmeaza Timisoara, Cluj, Iasi si Constanta.

“Profitul nu a fost o prioritate, cifra de afaceri a fost. Am incercat sa pastram un profit net de minim 3-4%. Cu toate ca, in domeniul acestor afaceri probabil ca un profit normal ar fi de 10%, dar in conditiile in care ai crestere de suta la suta in fiecare an. Foarte multi bani se duc in marketing, pentru ca am mers foarte mult pe dezvoltare si in continuare vrem sa crestem cifra de afaceri”, a mai spus Florin Nita.

Cei doi au castigat un numar mare de clienti si pentru ca produsele oferite sunt originale. Lensa.ro a fost primul magazin online care a adus in Romania ochelarii Ray-Ban, dupa 3 luni de negocieri au primit licenta.

“Mai avem clienti care au dubii daca sunt originale produsele si le trimitem certificate ca sa aiba acces la detalii. Piata este invadata de produse contrafacute si clientii nu inteleg ca o pereche de ochelari de brand premium la 250 de lei nu este originala”, a precizat Daniel Craciun, co-fondatorul Lensa.ro.

Anul acesta au deschis un cabinet de optica si au achizitionat aparatura pentru montarea lentilelor pe loc, astfel, clientul poate economisi timp si nu mai asteapta cateva zile ca sa i se monteze lentilele in ramele alese.

Noi am avut noroc sa intram pe zona de optica intr-un moment in care nu exista competitie, insa acum e mult mai greu. Ca cineva sa intre pe piata si sa fie un competitor serios trebuie sa inceapa cu cel putin 100.000 euro. Cumva am speculat si un moment foarte bun pe piata, plus ca piata de e-commerce creste foarte bine in Romania si este estimat ca pana in 2020 se va dubla. Florin Nita, co-fondator Lensa.ro

Care sunt strategiile de dezvoltare ale magazinului online Lensa.ro

“In momentul de fata noi luptam cu marii competitori care au inceput sa vina in Romania pentru ca au vazut ca aici este interesanta piata, fiind o crestere mare si sunt firme foarte mari, care au cifre de zeci de milioane de euro. Este o competie inclusiv pe ochelarii de soare si incepe sa fie mai complicat”, a spus Florin Nita.

Anul trecut antreprenorii au investit peste 10.000 de euro pentru eficienta magazinului online si s-au asigurat ca au stocuri suficiente pentru a realiza cateva mii de comenzi pe luna. Pentru 2018, co-fondatorii Lensa.ro au in plan sa se extinda in afara tarii.

“Pentru viitor ne gandim sa abordam piata externa si sa deschidem 2-3 puncte in orasele principale ale Romaniei ca sa putem oferi servicii mai rapid clientilor de acolo. De exemplu, Timisoara, Cluj, Iasi, Constanta ar fi zone de interes, dar trebuie sa vedem care este cererea si care ar fi investitia si in cat timp se amortizeaza aceasta investitie. Oportunitatea cea mai mare este sa vindem pe pietele externe, Romania este o piata in crestere, dar totusi e o piata mica si cumva avem ambitia de a fi printre primii romani care vand in afara, pentru ca piata romaneasca este invadata de competitorii straini”, a explicat Nita.

Romanul cheltuie foarte multi bani, piata de consum a crescut foarte puternic, insa pe online romanul are niste frici pentru ca sunt foarte multe site-uri <<fantoma>> care vand la negru si care nu au date si isi iau teapa, din cauza asta piata a crescut atat de greu. Cu toate ca este ieftin, romanii nu cumpara din mediul online, chiar daca sunt aceleasi produse. Este vorba de educatie, care o sa mai dureze putin la noi. Daniel Craciun, co-fondator Lensa.ro

Cei doi antreprenori nu se axeaza pe deschiderea unor showroom-uri in centre comerciale pentru ca pretul chiriei sa nu influenteze pretul produselor.