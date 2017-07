Designerul si antreprenoarea Izabela Mandoiu, care detine din 2014 un business vestimentar, a vandul anul trecut articole de imbracaminte in valoare de 57.000 de euro, de aproape trei ori mai mult ca in 2015. Pentru anul in curs, antreprenoarea tinteste afaceri cu cel putin 10% mai mari si planuieste participarea la targuri internationale, cel mai important de acest fel fiind Pure London.

Initial o afacere axata pe haine cu motive folclorice, de-a lungul timpului brandul Izabela Mandoiu s-a extins cu colectii moderniste. Anul trecut, brandul a inregistrat o cifra de afaceri de 57.000 euro, spre deosebire de 2015, cand a vandut de 20.000 de euro. Cresterea s-a datorat dezvoltarii productiei, a promovarii prin participarea la targuri de profil in mod special si avansului pietei.

In prima jumatate a acestui an, incasarile au fost aproximativ asemanatoare cu aceeasi perioada a anului trecut, cu o valoare a bonului mediu in showroom de aproximativ 1.000 lei, iar in online de 350 lei.

“Se simte o schimbare in 2017, comparativ cu inceputul lui 2016, consumatorii vor mai multe detalii despre materiale si sugestii de purtare. Este bine ca exista initiative precum Fashion ROute, prin care sa dezbatem aspecte ale industriei de fashion; practic sunt informatii care ne vizeaza si ne ajuta sa ne dezvoltam, sa ramanem motivati”, spune Izabela Mandoiu.