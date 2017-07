“O mare parte a pacientilor nostri provenea din Constanta, astfel incat decizia de a ne extinde in acest oras a fost una fireasca. In viitorul apropiat, vom mai deschide si alte centre de excelenta, in diferite regiuni ale tarii, care au nevoie de astfel de servicii medicale”, a spus Carmen Dragan, presedintele spitalului Monza.

In primul an dupa deschidere (2012), spitalul a avut in jur de 300 de pacienti, iar in 2016 au fost 40.000 de pacienti, numarul acestora crescand cu 33% fata de 2015. In fiecare an numarul interventiilor a crescut cu 1.000 ajung in 2016 la un total de 6.500 de interventii.

Cifra de afaceri a companiei a fost de 74,3 milioane lei in 2016, iar pentru 2017 estimeaza o crestere de 20%.

Anul trecut spitalul Monza a investit un milion de euro pentru a deschide Bari Clinic, centru care se ocupa cu tratamentul chirurgical al obezitatii. Iar pentru acest an strategia de dezvoltare a spitalului are doua directii de dezvoltare si consolidare. Pe de o parte, achizitionarea unor noi aparate pentru spitalul din Bucuresti, iar pe de alta parte a deschis o clinica noua in Cluj axata mai mult pe cardiologia interventionala. Investitia pentru aceasta clinica a fost de 2 milioane de euro.