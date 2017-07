Asociatia Distribuitorilor Europeni de Medicamente (ADEM) atrage atentia asupra consecintelor lipsei unor medicamente din farmaciile din Romania, precum si a dezinformarii populatiei cu privire la aceasta situatie. Asociatia sustine ca, daca la inceputul anului 2015 numarul medicamentelor inregistrate in Romania depasea 6.000, pana in prezent un sfert dintre medicamente au fost retrase oficial de producatori, din 2016 si pana acum peste 600 de medicamente fiind retrase de pe piata, iar alte cateva sute au fost inregistrate cu notificare pentru retragere, potrivit News.ro .

ADEM sustine ca aceasta situatie grava este urmare a deciziilor politice eronate ale autoritatilor privind politicile de preturi la medicamente.

"Acest model economic a fost folosit ca instrument politic de factorii de decizie, indiferent de guvern, prin promovarea ideii ca se urmareste scaderea pretului la medicamente si, deci, un acces mai facil al populatiei la acestea. Insa, acest model de calcul nesustenabil a dus la decizia producatorilor de retragere de pe piata romaneasca a sute de medicamente. Daca la inceputul lui 2015 numarul medicamentelor inregistrate in Romania depasea 6.000, pana in prezent, un sfert dintre medicamente au fost retrase oficial de producatori. Numai din 2016 si pana acum, peste 600 de medicamente au fost retrase de pe piata iar alte cateva sute au fost inregistrate cu notificare pentru retragere", sustin reprezentantii Asociatiei Distribuitorilor Europeni de Medicamente.

Potrivit acestora, in ultimele luni numarul notificarilor de retragere de pe piata romaneasca a crescut considerabil, iar acest lucru va duce in perioada urmatoare la o criza fara precendent a medicamentelor, in special a celor pentru boli grave sau rare.

"Cum situatia este putin cunoscuta de publicul larg, mai multi politicieni, cunoscand criza care va urma, precum si rolul pe care l-au avut in aceasta, au lansat in spatiul public ideea ca responsabilitatea pentru criza actuala, pentru cele trecute si pentru cele viitoare apartine societatilor care desfasoara activitati de comert intracomunitar cu medicamente. Nimic mai fals. Comertul intracomunitar cu medicamente, denumit in spatiul public export si import paralel de medicamente, functioneaza dupa legi stricte, sub autoritatea legislatiei Uniunii Europene, prin prevalarea principiului de asigurare a serviciului public conform OMS 269/2017. Comertul intracomunitar cu medicamente contribuie la atenuarea deficitului creat de schemele de management al stocurilor aplicate de producatori, prin satisfacerea cererii prin importuri. Astfel, niciun medicament nu este exportat atunci cand stocurile din tara sunt insuficiente. Medicamentele exportate prin activitatea denumita export paralel sunt cele care exista in cantitati suficiente pe termen scurt si mediu in stocul distribuitorilor din tara, o parte dintre acestea fiind in situatia de suprastoc. De altfel, conform OMS 1345/2017, societatile care realizeaza comert intracomunitar au obligatia legala de raportare zilnica a stocurilor de medicamente", mai sustin reprezentantii ADEM.

Ei adauga ca in ultimii 6 ani nivelul pietei intracomunitare in acest segment a fost de peste 4,5 miliarde de euro in Uniunea Europeana, din care piata din Romania a reprezentat aproximativ 250-300 milioane euro. In acest domeniu sunt angajate peste 10.000 de persoane la nivel comunitar.

Sursa foto: perfectlab / Shutterstock