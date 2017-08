Cosmetic Plant, unul dintre principalii producatori locali de cosmetice, a avut, in primele sase luni din 2017, o cifra de afaceri cu circa 15% mai mare fata de aceeasi perioada a anului trecut. Gamele care au inregistrat cele mai mari cresteri in primul semestru au fost cele de protectie solara si gama pentru ingrijirea parului.

Cifra de afaceri in perioada ianuarie-iunie 2017 a ajuns la aproximativ 6,8 milioane lei (1,5 milioane euro), comparativ cu 6 milioane de lei ( 1,33 milioane euro), in aceeasi perioada a anului trecut.

"Extinderea retelei de parteneri pentru distributia produselor, dar si vremea calduroasa au avut o influenta pozitiva asupra vanzarilor produselor de protectie solara”, a declarat Susana Laszlo, director general Cosmetic Plant.

In ceea ce priveste exporturile, cel mai mare progres a avut loc in Ungaria, unde vanzarile au crescut cu aproape 40% fata de primul semestru din 2016, ca urmare a listarii produselor Cosmetic Plant in noi farmacii independente, lanturi de farmacii si la alti distribuitori.

Planuri de viitor - investitii si lansarea unei noi game

In urmatoarea perioada, investitiile sunt concentrate pe implementarea unui proiect de retehnologizare inceput anul acesta si finantat in totalitate din resurse proprii. Compania si-a propus achizitionarea unui nou utilaj automat, care ar urma sa eficientizeze si sa dinamizeze procesul de productie.

„Referitor la planurile pentru a doua jumatate a anului, pregatim lansarea unei noi game, cu produse care nu au existat pana acum in portofoliul Cosmetic Plant si care sunt destinate unui public nou pentru compania noastra”, a spus Susana Laszlo.

Compania isi pastreaza targetul de 10% crestere stabilit la inceputul anului. Astfel, isi propune ca businessul sa ajunga la o valoare de aproximativ 11,5 milioane lei ( 2,5 milioane de euro) fata de 10,4 milioane de lei ( 2,3 milioane de euro), realizat in 2016.

Cosmetic Plant este o afacere de familie infiintata in 1991 la Cluj-Napoca. Compania este prezenta la nivel national in retelele Cora din Romania Hypermarche, Auchan, Carrefour, DM DrogerieMarkt, Profi, farmaciile Catena si Remedia, diverse farmacii independente, Plafar si alte magazine naturiste din tara. Produsele companiei sunt prezente si pe plan extern in tari precum Ungaria, Iordania, Liban, Republica Moldova, Grecia, Portugalia, Spania, Franta, Cipru etc.

In prezent, portofoliul Cosmetic Plant include peste 110 de produse, impartite in 16 game sortimentale grupate in functie de ingredientul activ principal sau de destinatia produsului.