GlaxoSmithKline (GSK), una dintre cele mai mari companii farmaceutice din lume, a inregistrat anul trecut cifra de afaceri de 27,9 miliarde lire sterline, iar vanzarile farmaceutice au fost mai mult de jumatate din vanzarile anuale. In Romania, GSK Pharma a investit peste 4 milioane lei in 2016 in studii de cercetare si dezvoltare si are in plan sa sustina aceasta cercetare in domeniul medical si anul acesta. Andre Vivan da Silva, manager general GSK Romania, a relatat intr-un interviu acordat wall-street.ro care este obiectivul principal al companiei in acest moment si care sunt planurile de viitor ale companiei.

Romania este una din cele 20 de tari in care GSK raporteaza rezultatele cercetarilor clinice care evalueaza medicamentele si vaccinurile, indiferent daca acestea sunt evaluate pozitiv sau negativ. In anul 2016, compania a investit peste 4 milioane lei in studii de cercetare si dezvoltare in Romania si in 2017 planuieste sa sustina in continuare aeste studii.

In Romania, GSK Pharma a avut o cifra de afaceri in 2015 de 499 milioane lei si un profit brut de 21 milioane lei, iar in 2016 ne-am mentinut pe cea de a 7-a pozitie in topul celor mai inovatoare companii farmaceutice din Romania, a spus Andre Vivan da Silva, manager general GSK.

In acelasi timp, GSK Romania colaboreaza cu profesionisti si organizatii din domeniul medical pentru diverse cercetari clinice. In acest sens, compania a introdus modalitati noi de transmitere a informatiilor catre personalul medical, prin intermediul aplicatiilor digitale si a celor in timp real.

