Compania a deschis primul restaurant din Romania, in Bucuresti, in vara anului 2016 si in mai putin de 1 an de cand a prezentat bucurestenilor viziunea sa despre restaurantele de tip fast-food, a inaugurat cea de-a doua unitate, in Cotroceni. Iar planurile de extindere ale Star Kebab nu se opresc aici.



Concepte noi si dezvoltare accelerata in urmatorii ani



Deschiderea celei de-a doua locatii proprii langa AFI Palace are la baza cererea tot mai mare pentru produsele Star Kebab si mai ales pentru serviciul de livrare la domiciliu. Noul restaurant are 220 de metri patrati, design inovator, ambianta moderna si poate procesa un numar mai mare de comenzi.

Pe langa noul restaurant pe care Star Kebab l-a lansat pe 2 august 2017, reteaua lucreaza si la un nou concept integrat, dedicat pietei de cafenele. STAR’s Coffee Bar vrea sa atace piata locala cu o mare varietate de bauturi pe baza de cafea, pe care le va pune la dispozitie intr-o locatie amenajata in stil industrial-modern preferat de oaspetii carora li se adreseaza.

„Continuam extinderea Star Kebab asa cum am avut in vedere inca de la deschiderea primului local in Chisinau. Star Kebab a luat amploare si estimam ca in urmatorii cinci ani vom fi prezenti in 10 tari cu circa 200 de restaurante, deschise preponderent in sistem de franciza. Ne bazam pe aceeasi strategie de marketing curajoasa pe care am aplicat-o pana acum si pe inovarea constanta in domeniu”, mentioneaza Stefan Chiricuta, directorul executiv al retelei Star Kebab.



3 motive sa alegi o franciza Star Kebab



Reteaua isi indreapta atentia si catre alte orase mari ale Romaniei unde isi propune sa colaboreze cu antreprenori interesati sa deschida una sau mai multe locatii in franciza. Locatiile in sistem franchising detinute momentan s-au dovedit a fi foarte rentabile, astfel incat pachetul de franciza Star Kebab este tot mai solicitat, iar avantajele sunt demne de luat in considerare:

- investitie minima cu recuperarea rapida a banilor

- instruire, suport si asistenta, inclusiv juridica si financiara, pe intreaga durata a contractului

- parteneriat pe 10 ani



Beneficii unice pentru clienti



Conceptul Star Kebab se diferentiaza in principal prin strategia unica de fidelizare Dream Card care ofera oaspetilor preturi speciale la bucatele din meniu, programul „7+1 GRATIS” care garanteaza clientilor un produs gratuit la fiecare 7 produse achizitionate, plus oferte speciale si cadouri cu ocazia sarbatorilor.

Star Kebab i-a cucerit pe clientii romani si prin procesul deschis de preparare a produselor, in fata oaspetilor care se pot implica direct in alegerea combinatiilor de ingrediente preferate. Serviciile centrate pe consumator includ si livrarea prompta la domiciliu care va putea fi posibila intr-o zona mai extinsa in scurt timp de la lansarea noii locatii Star Kebab din Cotroceni. De asemenea, se va pune accentul si pe diversificarea constanta a meniului si adaptarea lui la piata locala, fara renuntarea la standardele de calitate cu care i-au obisnuit deja pe bucuresteni.