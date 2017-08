Cifra de afaceri din acest an a fost sustinuta de extinderea semnificativa a retelei de magazine Farmec si Gerovital, care in prezent numara 19 magazine de brand, deschise atat in marile centre comerciale, cat si in zonele cheie ale oraselor.

De la inceputul anului, au fost inaugurate 8 magazine de brand, urmand ca cel putin alte 2 spatii sa fie deschise pana la finele acestui an. Datorita politicii de extindere, in primele 6 luni ale anului 2017, reteaua de magazine proprii a companiei Farmec a atins vanzari de 1 milion de euro.

„Rezultatele obtinute in prima jumatate a acestui an ne ofera toata increderea ca vom reusi sa ne atingem obiectivul setat la inceputul anului, acela de crestere a cifrei de afaceri cu peste 10%”, a mentionat Mircea Turdean, director general Farmec.

Cresterea din prima parte a anului 2017 vizeaza si vanzarile din magazinul online, inregistrand in prima jumatate a anului 2017 o crestere cu 20% fata de aceeasi perioada a anului precedent.

Un alt factor care a contribuit la cresterea cifrei de afaceri este acoperirea retelei de distributie, avand 10 puncte de lucru la nivel national.

La finalul lunii august 2017, reteaua de spatii comerciale detinute de Farmec este formata din 8 magazine Farmec, amplasate la Cluj-Napoca, Arad, Brasov, Sibiu, Targu Mures si Timisoara si 11 magazine Gerovital ce se gasesc la Bucuresti (3 magazine), Constanta, Cluj-Napoca, Timisoara, Craiova, Ploiesti, Suceava, Iasi si Piatra Neamt.