Am vizitat pentru prima data Vila Oromolu, astazi parte a ansamblului office Aviatorilor 8A, dezvoltat de fondul de investitii New Europe Property Investments (NEPI), acum mai bine de patru ani, cu ocazia conferintei de presa prilejuite de anuntul achizitiei cladirii de catre fondul de investitii. Achizitie este, de fapt, impropriu spus, intrucat, potrivit CEO-ului NEPI de la acea vreme, Martin Slabbert, Vila Oromolu a fost obtinuta de fond in contul unei datorii.

Acum patru ani, proprietatea, construita in anul 1927 de catre Mihai Oromolu, Guvernator al Bancii Nationale a Romaniei in perioada 1922-1926, era inca grav avariata in urma unui incendiu din anul 2009. Astazi, 19 septembrie 2017, Philip Morris International a inaugurat, in Vila Oromolu, IQOS Qreator, descris de reprezentantii companiei drept un hub dedicat comunitatilor de creatori din Romania.Restaurarea vilei Oromolu a fost facuta dupa planurile arhitectului roman Dorin Stefan, iar lucrarile de amenjare interioara au fost realizate in parteneriat cu Alessandro Lusito.

„Ne propunem sa devenim locul geometric al creativitatii bucurestene, locul unde ideile prind forma, actiunile capata forta si vocile se aud mai puternic decat oriunde. Vrem sa initiem cat mai multe punti de dialog cu industriile si comunitatile creative pentru ca avem nevoie de sustinerea lor in efortul nostru de a revolutiona industria tutunului si, prin ea, intreaga societate”, afirma Branislav Bibic, Managing Director Philip Morris Trading.

Spatiul QREATOR by IQOS din Vila Oromolu este dispus pe doua niveluri (parter si etaj) si structurat in opt camere. La parter se regasesc Camera Tehnologiei si Camera pentru Co-Creare, precum si un bar. Etajul 1 al QREATOR by IQOS cuprinde o Camera de Dans si Film, o Camera de Muzica, echipata cu instrumente muzicale, o Camera de Arte Vizuale, unde creativii se pot exprima prin intermediul fotografiei sau al picturii, o Camera de Relaxare si o camera destinata experientelor mereu in schimbare. Toate camerele sunt echipate cu instrumentele necesare procesului de creatie, puse la dispozitia tuturor celor care isi doresc sa dea viata ideilor lor. Fie ca este vorba de pictura, fotografie, instalatie, film sau dans, QREATOR este gandit atat ca atelier, cat si ca spatiu de expozitie.

QREATOR dispune si de doua zone IQOS Concept, unde fumatorii adulti pot beneficia de sesiuni individuale de testare a produsului, asistenta personalizata si acces la cele mai recente lansari, editii limitate si la o gama larga de accesorii. Spatiul este deschis vizitatorilor de luni pana vineri intre orele 09.00 si 20.00, iar sambata si duminica intre orele 10.00 si 21.00. Accesul grupurilor care vor sa foloseasca spatiul in scop creativ este gratuit si se face pe baza de rezervari.