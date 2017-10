Alte sute de medicamente generice cu preturi mici pot disparea de pe piata in urmatorul an ca urmare a cresterii preturilor la combustibil si a modificarilor de reglementare a preturilor in alte tari europene care au Romania ca tara de referinta, conform datelor Asociatiei Producatorilor de Medicamente Generice din Romania (APMGR), organism reprezentativ al companiilor producatoare de medicamente generice din Romania.

Din cauza cumularii efectelor negative ale taxei clawback, politicii de pret si cresterii costurilor, APMGR estimeaza ca pretul multor medicamente va ajunge mai mic decat costul de productie, ceea ce va duce la delistarea acestora in Romania. Medicamentele ce vor fi delistate se vor adauga celor peste 2.000 de medicamente care au disparut de pe piata in ultimii ani, fie definitiv, fie inlocuite cu variante mai scumpe.

Principala povara pentru producatorii de medicamente generice o reprezinta taxa clawback, care a ajuns aproape de 20% si care continua sa creasca accelerat.

Repetam mereu autoritatilor ca taxa clawback afecteaza in primul rand medicamentele generice, care sunt, de regula, medicamente cu pret mic, dar suntem ignorati. Daca Guvernul mentine acelasi nivel al taxei pentru medicamentele generice, in conditiile in care si costurile cu combustibilul cresc, nu face altceva decat sa loveasca in batrani si bolnavi cronici, care nu vor mai gasi multe din cele mai raspandite medicamente de pe piata sau vor gasi variante mai scumpe, care vor necesita coplata, a afirmat Laurentiu Mihai, director executiv al APMGR.

Conform companiei de cercetare si studii de piata Cegedim, 60% din cele peste 2.300 de medicamente care risca sa dispara de pe piata in perioada urmatoare sunt medicamente sub 25 de lei. Multe dintre acestea sunt produse in Romania, de producatori romani, care produc exclusiv generice.

La disparitia medicamentelor contribuie si politica actuala de pret, care duce pretul medicamentelor din Romania la un minim european. Schimbarile de reglementare a pretului in alte tari europene care au si Romania ca tara de referinta, pot duce la delistari din motive comerciale care vor afecta pacientul roman.

“Niciun producator international nu va risca sa piarda piete mult mai mari, precum Germania, Franta sau Rusia, piete de zeci de miliarde de euro anual, doar pentru ca pretul din Romania este mentinut in mod artificial la un nivel extrem de redus,” a adaugat Mihai.

Companiile membre APMGR au capacitati de productie in Bucuresti, Cluj-Napoca, Targu Mures si Constanta unde se produc peste 1.500 de medicamente generice acoperind toate clasele terapeutice, de la produse antireumatice si antialergice, pana la produse oncologice. Industria generica locala contribuie cu circa 1,5% la PIB, asigurand peste 8.000 de locuri de munca.

APMGR reprezinta principalele companii producatoare de medicamente generice din Romania: Actavis, Accord Healthcare, Amring Pharmaceuticals, Dr. Reddy’s, Egis, Fresenius Kabi, Gedeon Richter, Infomed Fluids, Krka, Labormed, Magistra CC, Medochemie, Mylan, Sandoz, Terapia-a Sun Pharma company, Teva, Zentiva.

