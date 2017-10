Brikston Construction Solutions (Ceramica Iasi), infiintata in 1967, cu o cifra de afaceri de 16 milioane de euro in 2016, trece din proprietatea unui fond de investitii cu active globale de 1,3 miliarde de euro la unul dintre principalii jucatori de pe piata materialelor de constructii. Finalizarea tranzactiei este supusa aprobarii autoritatii de supraveghere, iar în asteptarea acestei aprobari, cele doua societati vor continua sa îsi desfasoare afacerile separat. Cele doua parti au convenit ca pretul de achizitie sa nu fie declarat.

Wienerberger AG a ajuns la un acord cu ADM Capital pentru achizitia pachetului de actiuni de 98,3% al producatorului de caramizi Brikston Construction Solutions SA (Ceramica Iasi). Prin planificarea acestei achizitii, Wienerberger isi extinde activitatea cu caramida in Romania.

ADM Capital, fond international de investitii cu 20 de ani de experienta pe pietele emergente, a acceptat sa vanda integral actiunile Brikston Construction Solutions SA (Brikston) catre Wienerberger AG din Austria. ADM Capital a investit in Brikston, prin intermediul fondului sau central de recuperare CEECAT, lansat in 2011, iar in iulie 2014 a obtinut o participatie de 98% din actiunile Brikston.

Tranzactia se inscrie intr-o serie recenta de exituri reusite ale fondului de investitii ADM CEECAT Recovery Fund, ajutand echipa ADM sa lanseze fondul CCL CEECAT Fund II, la debutul lui 2018. ADM Capital si-a imbunatatit profitul operational cu peste 60%, pe parcursul celor trei ani de la achizitia companiei Brikston in iulie 2014.

"Intentia de a achizitiona Brikston este o excelenta oportunitate pentru extinderea activitatii noastre la nivel local, mai ales tinand cont de faptul ca Brikston este activa intr-o regiune a tarii unde noi nu eram inca prezenti cu o unitate de productie. Brikston are o gama larga de produse, un brand puternic si o cultura organizationala moderna. Compania poate fi integrata rapid in reteaua existenta de fabrici si completeaza foarte bine prezenta geografica in Romania, precum si sustinerea activitatii noastre la nivel local", spune Heimo Scheuch, CEO Wienerberger AG.

Compania Wienerberger este prezenta in Romania din 1998 si este unul dintre producatorii importanti de materiale de constructii din tara. In prezent, Wienerberger functioneaza cu patru unitati de productie si are aproape 300 de angajati in Romania.

Infiintata in 1967, ca entitate de stat si privatizata in 1994, Brikston (Ceramica Iasi) este unul dintre principalii jucatori in productia de caramida din Romania. Brikston deserveste industria de constructii din Romania cu un portofoliu extins de produse constand in caramizi goale si pline, fatade si produse decorative in diverse culori si dimensiuni. Cu sediul in Iasi, compania a realizat vanzari de aproximativ 16 milioane de euro in 2016. Produsele Brikston sunt distribuite pe aproape intreg teritoriul Romaniei, dar sunt destinate si exportului catre Republica Moldova si Ucraina.