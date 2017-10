Grupul spaniol de moda Inditex, care detine brandurile Zara, Stradivarius, Bershka, Massimo Dutti, Pull & Bear, Zara Home, Uterque si Oysho, a deschis primul magazin Bershka in New York.

Desi retailerul vindea articole de imbracaminte marca Bershka prin intermediul magazinului online, lansat in aceasta primavara in SUA, Inditex isi face debutul in retailul brick-and-mortar american.

Primul magazin Bershka din SUA este situat in New York si este mai degraba un pop-up store, ce va deschis pe o perioada de trei luni, pana in ianuarie 2018. Este inca neclar daca retailerul spaniol intentioneaza sa deschida ulterior o alta locatie sau doar testeza piata americana in preajma sezonului de iarna, cand cumparaturile cresc.

Decizia retailerului pare a fi una inteleapta in conditiile in care peste 6.400 de magazine se vor inchide pana la finalul anului in Statele Unite ale Americii, estimeaza analistii. Macy’s, Sears, JCPenney, BCBG, Abercrombie & Fitch si Bebe sunt doar cativa dintre retailerii americani care au decis sa inchida zeci de magazine. Disparitia brick-and-mortar-ului era asteptata de ceva timp pe meleagurile americane, in acelasi timp cu dezvoltarea tot mai puternica a mediului online. Fenomenul a fost supranumit "apocalipsa centrelor comerciale" si se refera la inchiderea magazinelor fizice si la migrarea acestora in mediul online.

Gigantul spaniol detine opt branduri in portofoliu: Zara, Zara Home, Bershka, Stradivarius, Pull & Bear, Oysho, Massimo Dutti si Uterque, pe plan local fiind prezente cu toate.

Sursa foto: Wikipedia