"Economia Romaniei va continua sa creasca in 2017, insa mai putin decat a facut-o anul trecut, pe fondul temperarii consumului intern si al riscurilor externe, releva datele unui sondaj de opinie realizat de KeysFin in randul unui esantion reprezentativ de oameni de afaceri din toate sectoarele de activitate. Barometrul privind asteptarile economice arata un optimism moderat pentru 2017, conditionat de provocarile de ordin fiscal-bugetar si de evolutia economica mondiala", potrivit unui comunicat KeysFin.

Dupa un an 2016 in care consumul a fost principalul motor al cresterii economice de peste 4,1%, evolutia economica din 2017 este privita in registru pozitiv, insa rezervat, de majoritatea investitorilor.

"Chiar daca masurile de relaxare fiscala, de la reducerea TVA la 19% la eliminarea mai multor taxe si impozite, alaturi de cresterea salariului minim pe economie de la 1 februarie 2017, ar trebui, teoretic, sa stimuleze suplimentar consumul, cei mai multi oameni de afaceri sunt destul de circumspecti privind continuarea ritmului accelerat de crestere economica. Pe ansamblu, 53% dintre managerii chestionati de KeysFin estimeaza o crestere a PIB-ului intre 4-4,1%, 28% dintre ei vad o evolutie intre 4,2 si 5%, in timp ce 13% cred ca PIB-ul va creste cu mai putin de 4%. 6% dintre cei chestionati au evitat sa raspunda, considerand ca, in prezent, sunt prea multe necunoscute in descifrarea evolutiei economiei din 2017", se arata in raport.

Potrivit datelor Institutului National de Statistica, in trimestrul al III-lea, avansul economic s-a temperat la 4,4% fata de aceeasi perioada din 2015, dupa ce, in trimestrul anterior, PIB-ul crescuse la nivel anual cu 6%.

Intrebati care sunt principalele provocari ale lui 2017, cei mai multi manageri (62%) au estimat o temperare a cresterii consumului, 43% s-au referit la incertitudinile legate de evolutia economica mondiala, 37% s-au referit la posibilele masuri fiscale, iar 24% au indicat o potentiala crestere a inflatiei. Investitorii au mai trecut la acest capitol, printre altele, evolutia principalelor valute si blocajul financiar persistent.

"Temperarea consumului trebuie pusa in legatura directa cu stimulii fiscali. In 2016, cota generala a TVA a fost redusa de la 24% la 20%, iar cea la alimente a coborat la 9%. Masurile s-au regasit in consum, care a accelerat puternic. Scaderea cu un punct a TVA-ului de la 1 ianuarie 2017, cresterea salariului minim si reducerile de taxe si impozite promise de noul guvern insa, nu vor mai influenta la fel de mult consumul", spun analistii de la KeysFin.

Potrivit acestora, este greu de crezut ca apetitul de consum al romanilor va mai atinge nivelul record de anul trecut, mai ales si ca asteptarile inflationiste sunt semnificative. Potrivit analistilor, rata inflatiei in 2017 ar urma atinga nivelul de 2-2,1%.

Cum va evolua leul anul acesta

Potrivit barometrului privind perceptia investitorilor asupra mediului de afaceri, realizat de KeysFin, cei mai multi investitori (76%) estimeaza ca moneda nationala va ramane predictibila in 2017. Euro va fi cotat intre 4,45-4,55 lei, cu mici fluctuatii in primavara si in toamna. 22% vad moneda nationala peste pragul de 4,6 lei/euro, in timp ce restul au evitat sa comenteze.

Cei mai multi investitori s-au declarat convinsi ca BNR va reusi sa tina moneda nationala in frau si ca, din punct de vedere al riscului valutar, acesta va ramane controlabil. Asta daca politica fiscal-bugetara a Guvernului si evolutiile externe se vor situa in limitele asteptate.

Intrebati fiind ce masuri le-ar solicita guvernantilor in 2017, menite a asigura stabilitatea economica si a impulsiona business-ul autohton, oamenii de afaceri au vorbit in primul rand despre predictibilitate.

Sa avem un Cod Fiscal batut in cuie, care sa nu mai sufere modificari saptamanale, este principala cerinta a investitorilor. Acestia au mai invocat necesitatea reducerii birocratiei in aparatul de stat si a stimularii activitatii economice prin investitii durabile, mai ales in infrastructura.

"Chiar daca PIB-ul a crescut cu cate 8-9 miliarde de euro pe an, veniturile statului au ramas constante, la 23 de miliarde de euro. Presiunile de ordin fiscal si salarial vor afecta puternic bugetul de stat, asta daca nu se vor gasi solutii de eficientizare a cheltuielilor bugetare. Guvernul va avea de ales intre a face reforme, pentru a-si putea onora promisiunile, sau a-si extinde sursele de finantare. De remarcat, in context, ca, in ultimii 5 ani, autoritatile au imprumutat de la banci echivalentul a 20 de miliarde de euro. Cam cat am imprumutat de la FMI si BM pentru a iesi din criza", au mai spus analistii de la Keysfin.

Este nevoie de investitii care sa genereze oportunitati de dezvoltare, in special in sectorul infrastructurii, sector care, in prezent, afecteaza competitivitatea Romaniei. Constructia de autostrazi si reabilitatarea retelei de transport pe calea ferata trebuie sa devina prioritare”, afirma acestia.

Oamenii de afaceri au evidentiat si necesitatea simplificarii documentatiei pentru accesul la fondurile europene, insistand pe gasirea unor mecanisme de stimulare eficiente, dar mai ales de control a modului in care sunt cheltuiti banii de la Uniunea Europeana.

Riscurile externe in prim plan

Daca in barometrul de opinie anterior, realizat in iulie 2016, investitorii chestionati de KeysFin remarcau mai ales provocarile de ordin intern, in editia de iarna a acestuia, in prim-plan au revenit riscurile externe. Brexit-ul si planurile noii administratii Trump sunt cele mai des invocate de investitori, care remarca, totodata, si peisajul politic european, in care tonurile extremiste prind tot mai mult contur.

"Impactul alegerilor din Franta, Germania si Olanda alaturi de evolutia economiei italiane, acolo unde riscurile bancare sunt in crestere, sunt in prim-plan in 2017. In discutiile avute cu oamenii de afaceri, acestia au invocat si instabilitatea economica din China. In plus, principalul exportator al lumii ar putea fi afectat de masurile protectioniste promise de Donald Trump, care ar putea fi urmate si de alte tari", au mai spus analistii de la KeysFin.

Barometrul KeysFin privind economia romaneasca a fost realizat in perioada 1-30 decembrie 2016, pe un esantion reprezentativ de 150 de firme din diverse domenii de activitate, de la comert, la servicii financiare, agricultura, energie, confectii, IT etc.

Sursa foto: Pixabay