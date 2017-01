Redresarea economiilor exportatoare de produse de baza si inclusiv redresarea economica a Turciei sunt elementele ce vor stimula cresterea economica, atat la nivel global cat si la nivelul Europei.

La nivel mondial, cresterea economica va inregistra o intensificare moderata de 2,7%. Presedintele Grupului Bancii Mondiale este de parere ca aparitia perspectivelor economice mai bune ar trebui sa sporeasca investitiile in infrastructura si in oameni.

“Dupa ani de crestere globala dezamagitoare, perspectivele economice mai bune care se intrezaresc la orizont ne incurajeaza (..) Acum este momentul sa profitam de acest impuls si sa sporim investitiile in infrastructura si in oameni. Acest demers este vital pentru a asigura un ritm accelerat al cresterii economice durabile si inclusive, ca element necesar pentru eradicarea saraciei extreme.” a declarat Jim Yong Kim, presedintele Grupului Bancii Mondiale.

Banca Mondiala anticipeaza ca nivelul cresterii economice in cadrul economiilor avansate va ajunge la 1,8%. Masurile de stimulare fiscala aplicate in economiile dezvoltate, in special in Statele Unite ale Americii, ar putea antrena un ritm de crestere economica interna si globala mai rapid decat cel preconizat, desi intensificarea masurilor de protectie comerciala ar putea genera efecte adverse. In conditiile usoarei cresteri a preturilor la produsele de baza, cresterea inregistrata in economiile de piata emergente si in curs de dezvoltare, per ansamblu, ar trebui sa atinga un nivel de 4,2% in anul curent, comparativ cu nivelul de 3,4% inregistrat in anul care tocmai s-a incheiat.

Cu toate acestea, perspectivele sunt intunecate datorita incertitudinii care caracterizeaza orientarea politica in economiile dezvoltate. O perioada indelungata de incertitudine ar putea perpetua manifestarea unui ritm scazut de crestere a investitiilor, in conditiile in care aceasta situatie impiedica dezvoltarea tarilor cu venituri scazute, medii si ridicate.

Investitiile in economiile de piata emergente, intr-o incetinire alarmanta: care sunt motivele

In cadrul raportului este analizata incetinirea alarmanta, din ultima perioada, a ritmului de crestere a investitiilor realizate in economiile de piata emergente si in curs de dezvoltare, economii care reprezinta o treime din PIB-ul global si in care se regasesc aproximativ trei sferturi din populatia mondiala si din populatia saraca a lumii. In 2015, rata de crestere a investitiilor a scazut la 3,4%, comparativ cu nivelul de 10% inregistrat in 2010, fiind probabil ca aceasta rata sa se fi diminuat cu inca o jumatate de punct procentual pe parcursul anului trecut.

Incetinirea ritmului de crestere a investitiilor reprezinta, partial, o corectie a nivelurilor ridicate inregistrate in perioada de dinainte de criza, insa reflecta si obstacolele cu care se confrunta economiile emergente si in curs de dezvoltare in procesul de crestere economica, obstacole printre care se numara pretul scazut al petrolului (pentru tarile exportatoare de petrol), reducerea investitiilor straine directe (pentru tarile importatoare de produse de baza), si, in sens mai larg, povara exercitata de datoriile private si de riscul politic.

“Putem sprijini guvernele in demersul acestora de a oferi sectorului privat oportunitati suplimentare de a investi, cu increderea ca noul capital produs la nivelul sectorului privat se poate racorda la infrastructura conectivitatii globale (..) Fara drumuri noi, nu exista niciun stimulent pentru ca sectorul privat sa investeasca in capitalul fizic aferent noilor constructii. Atata timp cat noile spatii comerciale nu sunt conectate la noile zone rezidentiale, miliardele de oameni care doresc sa devina parte a economiei moderne vor pierde sansa – obtinuta prin invatarea la locul de munca - de a investi in capitalul uman.”, a declarat economistul sef al Bancii Mondiale Paul Romer. Banca Mondiala a aprobat un nou imprumut pentru Romania

Prognoza depinde de redresarea preturilor pentru produsele de baza si de diminuarea incertitudinii politice

Sursa foto: Andrey Popov/ Shutterstock.com