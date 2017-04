Ministrul indian pentru comert si industrie, Nirmala Sitharaman, cere autoritatilor romane masuri pentru a facilita accesul investitorilor indieni in Romania, avand in vedere prezenta unor companii IT de mari dimensiuni pe piata locala, aceasta avand o pozitionare strategica si poate fi folosita ca o poarta de intare pentru marfurile si serviciile indiene pe piata europeana, scrie News.ro.

Secretarul de stat in Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat, Cristian Dima, s-a intalnit zilele trecute la New Delhi, India, cu ministrul de stat pentru comert si industrie, Nirmala Sitharaman, care a vorbit despre eficientizarea relatiei dintre cele doua state in sectoare de interes comun, precum petrol si gaze naturale, IMM-uri, textile si tehnologia informatiei, unde exista deja un cadru institutional de cooperare.

”Ministrul indian a apreciat, totodata, dezvoltarea relatiei bilaterale, mentionand, insa, necesitatea unor masuri care sa faciliteze accesul investitorilor indieni in Romania, dar si disponibilitatea tarii noastre pentru facilitarea comertului si investitiilor in regiunea Europei Centrale si de Est, evidentiind prezenta unor mari companii IT din India pe piata romaneasca”, a anuntat sambata Ministerul roman pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat.

Dima a punctat ca este necesara intensificarea relatiilor traditionale cu India, avand ca obiectiv prioritar cresterea volumului schimburilor comerciale, care ar putea atinge 1 miliard de dolari in urmatorii cinci ani.

Cei doi demnitari au mai discutat despre acordarea vizelor cetatenilor indieni. Dima l-a asigurat pe ministrul indian ca va sprijini demersurile necesare, in conformitate cu reglementarile UE, pentru a facilita acest proces, atat pentru oamenii de afaceri indieni, cat si pentru grupurile organizate de turisti.

Firmele romanesti au fost invitate sa utilizeze programul „Make in India”, lansat pentru a transforma India intr-un centru de productie la nivel mondial.

Romania si India ar putea coopera pe viitor la proiecte in domenii de interes comun, precum petrol si gaze naturale, intreprinderi mici si mijlocii, transporturi, agricultura, energie regenerabila, tehnologia informatiei, turism, sectorul bancar si asigurarea exporturilor, aviatie civila si minerit.

