Economia globala a crescut in primul semestru din 2017, dar semnele de intrebare legate de evolutia din a doua jumatate a anului incep sa fie tot mai multe, in conditiile in care avansul economiei da semne de incetinire, inflatia ramane sunt tinta stabilita in multe state, numarul de noi locuri de munca creste tot mai lent, iar bancile centrale sunt tot mai pregatite sa mareasca dobanzile de referinta in ciuda existentei unor incertitudini tot mai mari, potrivit Reuters.

Sondajele de opinie efectuate in randul managerilor arata ca evolutia economica a Europei nu se ridica la inaltimea asteptarilor, dar pietele financiare nu par sa acorde importanta acestui aspect, in conditiile in care cei mai multi economisti cred intr-o continuare a trendului economic ascendent, potrivit Reuters, citata de News.ro.

”Cresterea mai rapida din acest an reflecta o evolutie buna atat pe pietele emergente, cat si in economiile dezvoltate”, a scris economistul sef al agentiei de evaluare Fitch, Brian Coulton, intr-o proiectie referitoare la 2017, in care estimeaza un avans al economiei mondiale de 2,9%, cel mai mare din 2010.

Pe baza acestor predictii pozitive, bancile centrale din Statele Unite, zona euro si Marea Britanie inclina spre o crestere a dobanzilor de referinta, desi exista unele semnale ingrijoratoare. In primul rand, exista semne de incetinire a economiei, iar inflatia a ramas, in mare parte, insensibila la uriasul stimul monetar. Produsul Intern Brut (PIB) al Statelor Unite a crescut, dar viteza a scazut, ajungand la un ritm anual de 1,4% in primul trimestru.

Un raport al Bancii Federale (Fed) sugereaza ca ritmul isi va reveni in al doilea trimestru, dar ca rezultat al cresterii vanzarilor de case, o consecinta a banilor ieftini. De cealalta parte, comenzile de bunuri de folosinta indelungata, un indicator important al tendintei economice, a scazut semnificativ. Totodata, crearea de noi locuri de munca a incetinit.

In zona euro, imaginea de ansamblu ramane pozitiva, rata anuala de crestere a PIB-ului fiind de 1,9%, insa exista semne de intrebare in unele state importante, precum Italia.

Banca Italiei a obtinut recent toate aprobarile necesare din partea autoritatilor europene pentru planul de recapitalizare a bancii Monte dei Paschi di Siena cu pana la 6,6 miliarde de euro.

In plus, Intesa Sanpaolo a anuntat recent ca preluarea activelor bune ale Banca Popolare di Vicenza si Veneto Banca ar putea conduce la inchiderea a aproximativ 600 de sucursale si la plecarea, pe baza de voluntariat, a 3.900 de angajati.

Totodata, desi deflatia nu mai reprezinta o problema in zona euro, inflatia este sub tinta de 2% stabilita de Banca Centrala Europeana (BCE). Rata somajului este mai mica, dar tot peste nivelul de 9%, in timp ce somajul in randul tinerilor este de doua ori mai mare. In paralel, consumul creste mai incet, iar salariile avanseaza foarte lenta.

Marea Britanie se confrunta cu mari incertitudini din cauza procedurii de iesire din Uniunea Europeana, iar increderea consumatorilor in economie scade semnificativ.

O veste buna vine din China, care a evitat incetinirea brusca a economiei de care se temeau multi analisti. Productia a crescut rapid in al doilea trimestru, dar masurile luate de autoritati in ceea ce priveste datoriile prea mari si sistemul financiar nereglementat indeamna la prudenta, potrivit economistilor.

In Japonia, autoritatile au revizuit in crestere estimarile privind economia, pe fondul avansului consumului. Insa, ultimele date statistice arata un avans sub asteptari al vanzarilor retailerilor, in special in zona bunurilor de folosinta indelungata.

Sursa foto: Poznyakov/Shutterstock.com