Alex Milcev, partener si liderul departamentului de asistenta fiscala si juridica in cadrul EY, a facut astazi mai multe declaratii referitoare la masurile fiscale din noul program de guvernare, cele mai importante fiind impozitul pe cifra de afaceri si taxa de solidaritate. In acelasi timp, specialistii EY, Gabriel Sincu si Andra Casu, au taxat si performantele scazute ale Romaniei in ceea ce priveste colectarea, precum si lipsa de comunicare a autoritatilor din ultimele 6 luni.

Potrivit specialistilor EY, lipsa de dialog a autoritatilor fiscale si guvernantilor, din ultimele 6 luni, este la un nivel minim.

"In ultimii 10 ani nu am mai vazut o asemenea lipsa de dialog a autoritatilor ca cea din ultimele 6 luni. Trebuie sa apreciez Guvernul precedent pentru ca discuta cu noi, chiar daca uneori ne certam si nu ne intelegeam pe unele subiecte", a declarat Alex Milcev, partener si liderul departamentului de asistenta fiscala si juridica in cadrul EY.

Consultantul nu este de acord cu prevederile introduse in noul program de guvernare, conform caruia toate firmele din Romania ar putea plati, de la 1 ianuarie 2018, un impozit pe cifra de afaceri in locul impozitului pe profit, pe trepte de 1%, 2% si 3%, in functie de volumul afacerilor.

"Este un proiect care nu este sortit succesului si din start nu a fost gandit bine. Nu cred ca actualul sistem de impozitare este defect, ci functioneaza bine. Daca te deranjeaza evaziunea fiscala trebuie sa o combati, nu sa introduci o noua taxa", a declarat Alex Milcev.

Mai mult, Milcev avertizeaza ca in 5-6 ani s-ar putea ca in toata Uniunea Europeana sa fie un singur standard de impozitare, chiar daca la rate diferite de taxare, insa pe o baza similara de impozitare si metodologii unice, avand in vedere un draft de directiva europeana in acest sens.

Sunt bani pe masa; trebuie doar sa ii colectam

Alex Milcev este de parere ca sistemul fiscal din Romania nu este unul prost, ci il considera relativ stabil de cand tara noastra a intrat in UE. Acesta indica tousi o problema la nivelul colectarii taxelor si impozitelor.

Peste 20% din banii declarati nu se colecteaza, lasand la o parte evaziunea fiscala. Sunt banii acolo pe masa, daca acestia ar fi colectati am trece automat pe excedent bugetar - Alex Milcev, EY

Bulgaria, de exemplu, are unul dintre cele mai performante sisteme de colectare din UE , dupa ce acum 5 ani a inceput o reforma a fiscului.

In plus, specialistii EY avertizeaza ca, din punct de vedere juridic, un impozit pe cifra de afaceri ar declansa un "infringement" din partea Comisiei Europene, pentru ca, desi se doreste a fi un impozit direct, taxarea pe cifra de afaceri seamana foarte mult cu TVA-ul.

Taxa de solidaritate va alunga din tara toti specialistii

In ceea ce priveste o alta masura "aruncata" in noul program de guvernare, specialistii EY avertizeaza ca este chiar mai nociva decat cea a impozitului pe cifra de afaceri. Ea vizeaza pe de-o parte impozitarea suplimentara a persoanelor fizice cu averi mari, din calculele EY fiind vorba de putin peste 30.000 de oameni, precum si taxarea in plus a produselor nocive pentru sanatate, fara sa precizeze cu exactitate daca este vorba de zahar, grasimi, sare, etc.

"La impozitul pe cifra de afaceri nu am deloc emotii; chiar daca trece, in 6 luni va fi sanctionat de Comisia Europeana, pentru ca este o masura impotriva directivelor europene (fiind un impozit similar cu TVA), dar taxa de solidaritate ii tinteste fix pe cei de care avem nevoie si ii vrem in tara. Va avea consecinte in competenta fortei de munca pe care o mentinem in tara, pentru ca specialistii sau tinerii care se scolesc foarte bine in Romania vor pleca", avertizeaza consultantii fiscali.

In plus, potrivit calculelor, din aceasta taxa de solidaritate s-ar aduce la buget mai putin de un miliar de lei, in timp ce din eliminarea impozitului pe dividente - o masura inutila in opinia consultantilor EY - bugetul ar pierde peste un miliard de lei pe an.