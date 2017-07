”Un domeniu in care am putea avea o noua investigatie este cea a produselor farmaceutice, a medicamentelor. Nu am primit sesizari, lucram cu informatiile stranse de noi in ultimii doi ani in cadrul analizei sectoaiale derulate pe aceasta piata si s-ar putea sa existe o alta investigatie in perioada urmatoare”, a declarat presedintele Consiliului Concurentei, Bogdan Chiritoiu.

Chiritoiu spune ca, de multe ori, investigatiile autoritatii de concurenta sunt declansate ca urmare a indiciilor rezultate in urma analizelor sectoriale.

”In acest an, am finalizat noua analiza a sectorului farmaceutic si am facut o serie de recomandari Guvernului. Ceea ce ma bucura este faptul ca sistemul care a fost pus la punct de Ministerul Sanatatii in acest an pentru a face fata penuriei de medicamente inglobeaza multe din recomandarile noastre. Daca apar si indicii de comportamente anticoncurentiale, dincolo de disfunctionalitatile legate de lege, vom deschide o investigatie”, a precizat presedintele Consiliului Concurentei.

Raportul anchetei privind piata farmaceutica din Romania, pus in dezbatere publica in iunie anul trecut, arata, printre altele, ca „nu toti producatorii au actualizat preturile medicamentelor, conform reglementarilor in vigoare”. Rezultatul a fost ca „suma minima incasata in plus, in anul 2014, de catre acestia, se ridica la circa 467 milioane lei (aproximativ 103 milioane euro)”.

De asemenea, raportul mai arata ca 57% din pacienti solicita o anumita denumire comerciala ca urmare a recomandarii medicului, desi, in Romania, prescrierea medicamentelor se realizeaza pe substanta activa si, doar in situatii exceptionale, justificate, pe denumire comerciala. Studiul mai arata ca medicii recomanda medicamente inovative fiind influentati de companiile producatoare de medicamente prin activitati de marketing, promovare si publicitate: congrese stiintifice, intalniri promotionale, materiale si obiecte publicitare, sponsorizari.

Sursa foto: Consiliul Concurentei