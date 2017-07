In 2017, Romania va inregistra o crestere medie a salariului de 4,5%, potrivit raportului de planificare a salariilor, un studiu global privind nivelul castigurilor. Luand in considerare si rata inflatiei prognozata la 1,2%, Romaia va avea o crestere salariala reala de 3,3%.

Aceasta rata ajustata este una dintre cele mai ridicate din Europa si mai mult decat tripla fata de media UE de 1%. Conform raportului Willis Towers Watson, rata inflatiei din Romania nu este comparabila cu nicio alta valoare dintr-o alta economie est-europeana: Ungaria (0,6%), Bulgaria (1,7%), Austria (0,6%), Cehia (0,6%), Croatia (1,4%), Polonia (1.4%), Slovacia (1.1%) si Slovenia (0,8%).

Acelasi raport subliniaza ca in 2018, o prognoza mai ridicata a ratei inflatiei romanesti de 3% va afecta in mod negativ si cresterea nivelului mediu de salarizare la 4,6% care pare semnificativa. Insa in termeni reali, vorbim de o crestere de 1,6%. Chiar si in aceste conditii, Romania va fi peste media UE de 0,9%.

Toate datele din tabel reprezinta procente.

Paul Richards, directorul serviciilor de date al Willis Towers Watson, a declarat ca pe piata europeana a fortei de munca, castigurile salariale continua sa creasca in 2017, dar cresterea inflatiei face ca majorarile salariale reale sa fie mai putin generoase decat in 2016.

De exemplu, 82% dintre angajatii tarilor din UE28 vor obtine cresteri salariale mai mari sau similare cu cele din anul precedent. Cu toate acestea, din cauza cresterii ratei inflatiei, nu exista tari cu majorari reale de salarii peste sau la acelasi nivel cu cresterile din anul anterior. In termeni reali, media cresterii salariilor din tarile UE28 este acum de 0,9%, iar raportul evidentiaza o scadere de la 2,6% in 2016. In 2018, inflatia va ramane determinanta, iar imaginea de ansamblu a evolutiei salariilor va fi destul de dispersata in Europa. In timp ce aproape toti salariatii din UE28 vor obtine o crestere a salariilor in 2018, doar angajatii din 11 tari vor vedea o crestere mai mare decat in 2017

