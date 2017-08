Salariile medii din sectorul privat au crescut in primul semestru din acest an cu 7% fata de aceeasi perioada din 2016, potrivit unei analize publicate de Smartree, companie specializata in externalizarea proceselor de resurse umane. Conform studiului, principalii factori determinanti au fost majorarea salariului minim brut pe economie dar si posibilele negocieri salariale initiate la finalul anului trecut.

“Distributia cresterii a fost inegala daca ne raportam la cele doua trimestre – peste 10% in T1 (ianuarie-martie 2017) si doar 2% in T2 (aprilie-iunie 2017). Principalele industrii unde au crescut salariile sunt: productia componentelor auto, domeniul pharma si cel de dezvoltare software”, se mai arata in analiza, citata de News.ro.

Bonusurile medii oferite de companii au cunoscut acelasi trend pozitiv, inregistrand o evolutie de 13% in prima parte a anului. In consecinta, a crescut si bunastarea angajatilor, cu acelasi numar de procente, sistin realizatorii studiului.

Numarul angajatilor, in crestere cu 13%

Potrivit Smartree, si numarul angajarilor s-a majorat, in medie, cu 13% in primul semestru din acest an, in principal datorita contextului macroeconomic favorabil, respectiv a cresterii economice inregistrate in primul trimestru al anului.

“Printre pietele in care numarul de angajati a crescut constant se afla centrele de cercetare si dezvoltare din domeniul auto si nu numai, zona de BPO (servicii de outsourcing -n.r.) sau cea de dezvoltare software. Acestea sunt deja cunoscute pentru extinderea permanenta si pentru faptul ca ofera salarii peste media altor sectoare. Totusi, angajari s-au facut si in retail sau pharma. Industriile in care numarul de angajari a stagnat in prima parte a anului au fost cea de textile, materiale de constructii sau servicii financiare”, a declarat directorul general al Smartree, Adrian Stanciu.

La nivelul companiilor analizate, indicatorul “starea economiei”, format din evolutia numarului de angajati si evolutia salariilor, a crescut cu peste 11%.

Pe de alta parte, romanii care lucreaza in mediul privat si-au luat mai multe zile de concediu de odihna, dar si medical, in ultimele sase luni.

„Mai exact, cu 15%, respectiv 5% in plus fata de aceeasi perioada a lui 2016”, se mai arata in document.

Pentru realizarea raportului Smartree Workforce Index, un instrument care ofera o sinteza a evolutiei recrutarilor, a cresterii salariale si a bunastarii angajatilor, au fost luate in calcul peste 200 de companii, care activeaza in diverse industrii din domeniul privat si care ruleaza in medie afaceri de peste 2,5 miliarde de euro.

